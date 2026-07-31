ANALYSE-FLASH
RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 465 Pence
- RBC hält Outperform für IAG bei Ziel 465 Pence
- Q2 leicht über Erwartungen durch Nachfrage und Kosten
- Management rechnet 2026 mit etwa 60 Prozent Ausgleich
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 465 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe Geschäftszahlen für das zweite Quartal leicht über den Markterwartungen vorgelegt, gestützt von einer robusten Nachfrage und Kostenkontrolle, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das IAG-Management gehe weiterhin davon aus, dass 2026 rund 60 Prozent der höheren Treibstoffkosten ausgeglichen werden könnten. Die gebuchten Umsätze lägen dabei auf dem Niveau des Vorjahres. Der Experte rechnet nach den Quartalszahlen nicht mit einer Konsens-Anhebung für 2026. Dieser liege beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) über seinen Schätzungen./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 5,074 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +1,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,13 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 23,37 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 550,00GBP was eine Bandbreite von -21,07 %/+10.752,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 465 Euro