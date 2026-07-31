JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 44 auf 46 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Großbank bis 2028 erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Schweizer seien operativ gut aufgestellt und setzten die Integration von Credit Suisse weiterhin erfolgreich um. Zudem sieht der Experte für die Aktien weiteres Bewertungspotenzial, sobald die Unsicherheit über die künftigen Kapitalanforderungen wegfällt./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 45,96EUR auf Lang & Schwarz (31. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 44
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 44
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte