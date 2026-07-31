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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 31.07.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: -4,18 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,72 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Heidelberg Materials gemischt: Fundamentell günstig mit guten Zahlen/Prognose (Beitrag 1) und stabiler Beton-/Zement-Nachfrage (Beitrag 4). Gegenstimmen: Abverkauf/kein Rechenzentrum-Boom (Beitrag 2) und lange Rally (Beitrag 3). Technisch: MA50/MA200 unten, Bollinger verengt; Konsolidierung mit Ausbruch möglich; Abverkauf 29.6. Die 14-Tage-Entwicklung bleibt belastet; Gegenbewegung möglich. wallstreetONLINE

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 3
    Performance 1M: -20,40 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und sachlich: Kurzfristig volatil mit Diskussionen über Dead-cat-Bounce, KI‑Zyklen-Korrektur und Short-Eindeckungen. Kauf-/Unterstützungszonen liegen grob bei 30–40 €, teils 27–37 €. Langfristig bleiben Bewertung und Fundamentaldaten unsicher; frühere Höchst-/Untertreibungen werden diskutiert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung gilt als volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.

    GEA Group
    Tagesperformance: -2,81 %
    Platz 4
    Performance 1M: +2,81 %
    Chart GEA Group
    ISIN: DE0006602006
    WKN: 660200
    Die GEA Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,81 %.

    Symrise
    Tagesperformance: -2,20 %
    Platz 5
    Performance 1M: +2,38 %
    Chart Symrise
    ISIN: DE000SYM9999
    WKN: SYM999
    Die Symrise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,20 %.

    Zalando
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 6
    Performance 1M: +12,98 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -2,11 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,73 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,11 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes, eher vorsichtiges Anleger-Sentiment zu VW Vz. Hauptthemen: Kosten-/Personalkürzungen bei Porsche, Audi-Warnungen, Unsicherheit über Profitabilität; keine klare Trend-Interpretation. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: seitwärts, ca. 0% Veränderung; Handelsspanne 70,44–72,52 EUR.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 63,97% PUT: 36,03%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 27,94 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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