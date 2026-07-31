DXC gibt Führungskräfteernennungen bekannt, um seine KI-zentrierte Zukunft zu beschleunigen

ASHBURN, Virginia, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, gab heute eine Reihe von Ernennungen in Führungspositionen mit sofortiger Wirkung bekannt, die die nächste Generation KI-zentrierter Führungskräfte an die Spitze des Unternehmens stellen und die Organisation für Kunden, Partner und Mitarbeiter weiter optimieren.

Paul Taylor wurde zum Präsidenten von DXC Technology ernannt und übernimmt diese Funktion von Raul Fernandez, der weiterhin als Chief Executive Officer tätig sein wird. Darüber hinaus wurde Dan Gray zum Präsidenten des Geschäftsbereichs Global Infrastructure Services (GIS) ernannt. Ramnath Venkataraman, Präsident des Geschäftsbereichs Consulting & Engineering Services (CES), und Ray August, Präsident des Geschäftsbereichs Insurance Software & Business Process Services (ISB), werden ihre Geschäftsbereiche weiterhin leiten, wobei alle drei Geschäftsbereichsleiter an Taylor berichten. Chris Drumgoole, derzeit Präsident von GIS, wird DXC verlassen, um eine höhere Führungsposition außerhalb des Unternehmens zu übernehmen, und wird als Gründungsmitglied dem neu gebildeten CEO-Beirat von DXC beitreten.

Die Ernennungen knüpfen an die Bekanntgabe von Holly Grant als Präsidentin für AI Innovation and Strategy & LabX an, DXCs AI-native Produktinkubationssparte sowie die AI Platforms Engine, die einen wichtigen Wachstumsmotor für die Fast-Track-Strategie des Unternehmens darstellt. Zusammen markieren diese Maßnahmen einen bewussten Schritt zum Aufbau der KI-zentrierten Zukunft des Unternehmens.

„Diese Ernennungen rücken eine neue, KI-zentrierte Führung bei DXC in den Mittelpunkt und beschleunigen unsere duale ‚Core'- und ‚Fast-Track'-Strategie", sagte Raul Fernandez, Chief Executive Officer von DXC Technology. „Pauls unternehmerische Denkweise ist genau das, was wir brauchen, um unsere kaufmännischen und operativen Bereiche zu vereinen, damit wir unsere erstklassige Technologie voll ausschöpfen und mit größerer Geschwindigkeit, Verantwortlichkeit und Kundenorientierung handeln können. Er wird es uns ermöglichen, unseren Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen noch mehr Mehrwert zu bieten. Paul und Dan bringen – gemeinsam mit Holly Grant, die Anfang dieser Woche als Präsident, AI Innovation and Strategy & LabX, vorgestellt wurde – jeweils die bewährte Fähigkeit mit, Lösungen aufzubauen, zu vereinfachen und in großem Maßstab umzusetzen. Gemeinsam werden sie die Dynamik beschleunigen, die wir für unsere Kunden, gemeinsam mit unseren Partnern und für unsere Mitarbeiter geschaffen haben. Ich möchte Chris außerdem zu seiner spannenden neuen Herausforderung gratulieren und ihm für seine jahrelange engagierte Arbeit und Führungsrolle danken. Ich bin stolz auf das, was er erreicht hat, und freue mich, dass er als Gründungsmitglied unseres neuen CEO-Beirats weiterhin einen Beitrag leisten wird. Ich bin stolz auf das, was er erreicht hat, und freue mich, dass er als Gründungsmitglied unseres neuen CEO-Beirats weiterhin einen Beitrag leisten wird."