JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. August anstehenden Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Angesichts der Zurückhaltung am Markt wäre ein Erfüllen der Erwartungen ein positiver Impuls für die Aktie des Zahlungsabwicklers, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 883,7EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1350
Kursziel alt: 1350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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