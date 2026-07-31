JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen vor den am 13. August anstehenden Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Angesichts der Zurückhaltung am Markt wäre ein Erfüllen der Erwartungen ein positiver Impuls für die Aktie des Zahlungsabwicklers, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 18:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 883,7EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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