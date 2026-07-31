JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Edward Hockin einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die anziehende Umsatzdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Bewertung der Aktien stützen./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 89,48EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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