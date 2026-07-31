JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum auf vergleichbarer Basis in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Edward Hockin einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die anziehende Umsatzdynamik des Herstellers von Duftstoffen und Aromen sollte die Bewertung der Aktien stützen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:05 / BST
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Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 89,48EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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