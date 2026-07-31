UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 31,50 auf 33,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate der niederländischen Großbank seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 3 Prozent nach oben./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 30,37EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33,20

Kursziel alt: 31,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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