ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 48 Euro
- Jefferies bestätigt Buy-Einstufung und Ziel 48 Euro
- Vorläufige Q2-Zahlen bestätigt Umsatz gewachsen
- H2-Ebit unter H1 durch Vorzieheffekte und Rohstoffe
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal bestätigt, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt seinen diese solide ausgefallen, getragen von einer starken Umsatzentwicklung. Gründe hierfür seien Vorzieheffekte, eine eingeschränkte Lieferfähigkeit von Wettbewerbern sowie Wachstum aus eigener Kraft. Wie zuvor bereits berichtet, impliziere die Prognose für das zweite Halbjahr ein operatives Ergebnis (Ebit) deutlich unter dem Niveau des ersten Halbjahres. Dies sei auf Vorzieheffekte im ersten Halbjahr und steigende Rohstoffpreise zurückzuführen, welche auf die Margen drückten./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,64 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +1,69 %/+26,49 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 48 Euro
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