Bernstein belässt IAG nach Zahlen auf 'Outperform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 5,084 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +1,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,13 %.

Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 23,37 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 550,00GBP was eine Bandbreite von -21,07 %/+10.752,41 % bedeutet.