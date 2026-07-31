ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt IAG nach Zahlen auf 'Outperform'
- Bernstein belässt IAG auf Outperform mit 550 Pence
- Operatives Ergebnis übertraf Konsens-Median leicht
- Treibstoffkosten belasteten Zahlen wie erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe den Konsens-Median etwas übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Treibstoffkosten hätten das Zahlenwerk der British-Airways-Mutter aber wie erwartet weiterhin belastet./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 5,084 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um +1,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,13 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 23,37 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,8000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 550,00GBP was eine Bandbreite von -21,07 %/+10.752,41 % bedeutet.
Analyst: Bernstein