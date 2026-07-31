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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Kontron gemischt und eher vorsichtig. Ennoconn nähert sich der 50%-Schwelle, Mehrheit bislang nicht erreicht (ca. 48–49%). Take-private-Optionen, FDI-Prüfung und sinkende Liquidität werden diskutiert; Short-Attacken könnten zunehmen. Technisch wird ein Golden Cross diskutiert; Kurs der 14 Tage blieb volatil.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +4,28 %
    Platz 2
    Performance 1M: -27,97 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,28 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Kontron gemischt und eher vorsichtig. Ennoconn nähert sich der 50%-Schwelle, Mehrheit bislang nicht erreicht (ca. 48–49%). Take-private-Optionen, FDI-Prüfung und sinkende Liquidität werden diskutiert; Short-Attacken könnten zunehmen. Technisch wird ein Golden Cross diskutiert; Kurs der 14 Tage blieb volatil.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 3
    Performance 1M: -20,40 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und sachlich: Kurzfristig volatil mit Diskussionen über Dead-cat-Bounce, KI‑Zyklen-Korrektur und Short-Eindeckungen. Kauf-/Unterstützungszonen liegen grob bei 30–40 €, teils 27–37 €. Langfristig bleiben Bewertung und Fundamentaldaten unsicher; frühere Höchst-/Untertreibungen werden diskutiert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung gilt als volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 4
    Performance 1M: +31,85 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich eine überwiegend positive Anlegerstimmung zu Drägerwerk. Schwerpunkte: Margensteigerung. Q2 2026: Umsatz +8,6%, Nettogewinn +153%, EBIT-Marge im Aufwärtstrend; Cap Markets Day am 18.11.2026 zur Zielmarke >10%. Debt nahezu schuldenfrei bis 2026-Ende, potenziell höhere Dividende. KGV ~11; Mindestens 10% Margin. Kapitalstruktur (Vorzugsaktien) wird diskutiert. 14-Tage-Kursentwicklung: kein konkreter Wert genannt.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: -3,38 %
    Platz 5
    Performance 1M: +15,73 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT: Fundamentale Kennzahlen bleiben stark (Auftragseingang 2,812 Mrd €, Auftragsbestand 10,4 Mrd €, Umsatz 1,17 Mrd €, EBITDA 137 Mio €, Marge 11,8%). Expansionen in Aalen, Ulm, Oberkochen; Auftragsbuch ca. 10 Mrd €. Kurs um 78 €, ca. −6,5% zum Vortag; Abwärtstrend im Jahreschart, 14-Tage-Sentiment eher vorsichtig/negativ.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,66 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,59 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu HENSOLDT: Fundamentale Kennzahlen bleiben stark (Auftragseingang 2,812 Mrd €, Auftragsbestand 10,4 Mrd €, Umsatz 1,17 Mrd €, EBITDA 137 Mio €, Marge 11,8%). Expansionen in Aalen, Ulm, Oberkochen; Auftragsbuch ca. 10 Mrd €. Kurs um 78 €, ca. −6,5% zum Vortag; Abwärtstrend im Jahreschart, 14-Tage-Sentiment eher vorsichtig/negativ.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,72 %
    Platz 8
    Performance 1M: -1,64 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,72 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 9
    Performance 1M: +13,48 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Evotec
    Tagesperformance: -2,61 %
    Platz 10
    Performance 1M: -30,28 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,61 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Evotec ist das Sentiment gemischt: Die Kursentwicklung wirkt seitwärts bis volatil; manche erwarten weiter Bewegung, andere sehen keine klare Richtung. Kritisch wird der Vertrauensverlust durch Spar-/Restrukturierung (Horizon) gesehen, das Kerngeschäft wird teils als interessant, teils unsexy beschrieben. In den letzten 14 Tagen gab es keine eindeutige Richtung; Kursdiskussionen drehen sich um ein mögliches Unterschreiten von 3 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 11
    Performance 1M: -2,09 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    freenet
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,95 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +2,36 %
    Platz 13
    Performance 1M: -15,12 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,36 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 14
    Performance 1M: -16,52 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,02 %
    Platz 15
    Performance 1M: +4,09 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,02 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Kurzfristig Druck durch Risk-off; Berichte zeigen -11% (Beitrag 1) bzw. -5% (Beitrag 6/7) in 14 Tagen. Fundamentale Signale bleiben positiv: Q2-Umsatz +14,5% währungsbereinigt, SaaS +29,6%, EBITDA-Marge ca. 30% (31% bereinigt); organisches Umsatzwachstum 14–15% 2026; HCSS-Akquisition stärkt Build; KI-Initiativen wie Bluebeam Max. JPMorgan Overweight, Ziel 110€. Langfrist-Nachkäufe diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nemetschek eingestellt.

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