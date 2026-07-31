Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 31.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,28 %
Performance 1M: -27,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,59 %
Performance 1M: -20,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: +31,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,38 %
Performance 1M: +15,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: +2,66 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: -4,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,72 %
Performance 1M: -1,64 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +13,48 %
Tagesperformance: -2,61 %
Performance 1M: -30,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: -2,09 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: +3,95 %
Tagesperformance: +2,36 %
Performance 1M: -15,12 %
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: -16,52 %
Tagesperformance: -2,02 %
Performance 1M: +4,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
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