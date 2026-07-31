Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 31.07.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Infineon Technologies
Tagesperformance: +3,90 %
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: -20,40 %
Performance 1M: -20,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Infineon-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und sachlich: Kurzfristig volatil mit Diskussionen über Dead-cat-Bounce, KI‑Zyklen-Korrektur und Short-Eindeckungen. Kauf-/Unterstützungszonen liegen grob bei 30–40 €, teils 27–37 €. Langfristig bleiben Bewertung und Fundamentaldaten unsicher; frühere Höchst-/Untertreibungen werden diskutiert. Die 14‑Tage-Kursentwicklung gilt als volatil; konkrete Prozentwerte fehlen.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 3
Performance 1M: +18,23 %
Performance 1M: +18,23 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 4
Performance 1M: +4,73 %
Performance 1M: +4,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum meldet gemischtes, eher vorsichtiges Anleger-Sentiment zu VW Vz. Hauptthemen: Kosten-/Personalkürzungen bei Porsche, Audi-Warnungen, Unsicherheit über Profitabilität; keine klare Trend-Interpretation. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: seitwärts, ca. 0% Veränderung; Handelsspanne 70,44–72,52 EUR.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
Inditex
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +2,79 %
Performance 1M: +2,79 %
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