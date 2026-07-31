Aktien mit extremer Performance im ATX am 31.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu AT&S ein gemischtes Anleger-Sentiment: Nach Zahlen ca. 20–21% an einem Tag; aktuell 130–150 €. In 14 Tagen war der Kurs von Tiefen um ~60€ auf ca. 130–150€ gestiegen (~+150%). Skepsis: manche halten die Aktie für überteuert; andere setzen auf extreme Kursziele. Analysten uneinig (Berenberg ca. 35€, Aletheia ca. 600€).