Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 31.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 2
Performance 1M: -29,55 %
Performance 1M: -29,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich zu AT&S ein gemischtes Anleger-Sentiment: Nach Zahlen ca. 20–21% an einem Tag; aktuell 130–150 €. In 14 Tagen war der Kurs von Tiefen um ~60€ auf ca. 130–150€ gestiegen (~+150%). Skepsis: manche halten die Aktie für überteuert; andere setzen auf extreme Kursziele. Analysten uneinig (Berenberg ca. 35€, Aletheia ca. 600€).
Lenzing
Tagesperformance: +3,03 %
Tagesperformance: +3,03 %
Platz 3
Performance 1M: -1,43 %
Performance 1M: -1,43 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: +8,79 %
Performance 1M: +8,79 %
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 5
Performance 1M: +4,44 %
Performance 1M: +4,44 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 6
Performance 1M: +11,12 %
Performance 1M: +11,12 %
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