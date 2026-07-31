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    Novo Nordisk mit Entwicklungsfehlschlag - Aktienkurs sackt ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Zeus Phase‑III Studie zu Ziltivekimab scheitert
    • Keine MACE‑Vorteile trotz gezeigter biologischer Wirkung
    • Hermes und Artemis laufen weiter Ergebnisse 2027
    Novo Nordisk mit Entwicklungsfehlschlag - Aktienkurs sackt ab
    Foto: Novo Nordisk A/S

    BAGSVARD (dpa-AFX) - Novo Nordisk hat in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie zur Risikoreduzierung für schwere Notfälle des Herz-Kreislaufsystems (MACE) einen Fehlschlag erlitten. Obwohl der Wirkstoff Ziltivekimab die erwartete biologische Wirkung zeigte, führte dies in der Zeus-Studie nicht zu Vorteilen hinsichtlich schweren kardiovaskulärer Ereignisse, sagte Martin Holst, Entwicklungschef des dänischen Pharmakonzerns laut einer Mitteilung vom Freitag. Anleger an der Börse reagierten enttäuscht.

    Wie die Dänen weiter mitteilten, bleibe der Ausblick für den um Sondereffekte bereinigten operativen Gewinn 2026 zwar bestehen, doch müsse im dritten Quartal nun eine nicht barmittelwirksame Wertberichtigung verbucht werden.

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    In der Zeus-Studie waren mehr als 6.300 Patienten mit atherosklerotischer Herz-Kreislauf-Erkrankung, Entzündungen und chronischer Nierenerkrankung beteiligt. Die beiden weiteren kardiovaskulären Studien zur Untersuchung von Ziltivekimab bei Patienten mit Herzinsuffizienz (Hermes) und bei Patienten nach einem akuten Herzinfarkt (Artemis) sollen indes fortgesetzt werden, hieß es weiter. Die Ergebnisse werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2027 vorliegen.

    Laut Branchenexperte Richard Vosser von der Bank JPMorgan verliert Novo Nordisk mit dem Scheitern der Studie ein milliardenschweres Umsatzpotenzial. Die Aktien des vor allem mit seiner Abnehmspritze Wegovy in der breiten Öffentlichkeit bekannten Konzerns fielen am Freitag denn auch um 7,7 Prozent auf 305,40 dänische Kronen. Damit hält der im April gestartete Erholungstrend charttechnisch noch knapp.

    Im April war der Aktienkurs auf ein Mehrjahrestief knapp über 224 Kronen gefallen. Mitte 2024 hatte der Kurs noch wegen des Erfolgs der Abnehmspritzen bei mehr als 1000 Kronen gelegen. Das hatte Novo Nordisk zum an der Börse teuersten Unternehmen Europas gemacht. Dann aber nahm die Konkurrenz und der Preisdruck nach und nach zu, der Kurs rutschte immer weiter ab.

    Zuletzt hellte sich die Lage wieder etwas auf. Wie die Resultate des ersten Quartals 2026 Anfang Mai gezeigt hatten, traf die neue Abnehmpille des Pharmaherstellers in den USA auf eine riesige Schar Abnehmer. Konzernchef Maziar Mike Doustdar geht daher seither davon aus, dass die Rückgänge bei Umsatz und operativem Ergebnis in diesem Jahr etwas weniger stark ausfallen als bisher erwartet.

    Neuigkeiten zur aktuellen Geschäftsentwicklung wird es in der kommenden Woche geben. Am 5. August legt Novo Nordisk die Resultate des zweiten Quartals vor./mis/jsl/he

    Novo Nordisk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,48 % und einem Kurs von 40,90 auf Tradegate (31. Juli 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 138,49 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,86DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +510,95 %/+711,34 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen, Bewertung und Positionierung nach negativen Studiendaten: Einige verkaufen Gewinne und warten die Halbjahreszahlen (5.8.) ab, andere kaufen den Dip nach. Thema sind Short‑Angriffe/Stop‑Loss‑Sog, mögliche Abschreibungen (Diskussion 1–5 Mrd., relativ zur Marktkapitalisierung), erwartete Rücksetzer bis unter 40 € versus technischer Retest mit Ziel ~50 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

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    dpa-AFX
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