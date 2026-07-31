Redcare Pharmacy Aktie deutlicher Kursrutsch - -5,26 % - 31.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Redcare Pharmacy Aktie. Sie fällt um -5,26 % auf 62,10€. Die Talfahrt der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 62,10€, mit einem Minus von -5,26 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Redcare Pharmacy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,37 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,94 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,78 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Redcare Pharmacy um -3,99 % verloren.

Während Redcare Pharmacy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,12 %.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,94 % 1 Monat -7,78 % 3 Monate +31,37 % 1 Jahr -36,59 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 17:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Redcare Pharmacy: Leerverkäufe drücken den Kurs; eine neue Wandelanleihe könnte Verwässerung bringen. Die alte Wandelanleihe hat Put-Option, 64,5 Mio EUR wurden gezogen; 2,6 Mio alt bleiben. Die neue Wandelanleihe (300 Mio EUR, 1,75% Zins, 110% Rückzahlung) könnte bei 173 EUR wandeln. 2026 zeigen Kennzahlen Verluste, doch Wachstumspotenzial; kurzfristig skeptisch, langfristig Potenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe der Markterwartung entsprochen, während …

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen für das zweite Quartal von 115 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dabei seien die Erwartungen für die bereinigte operative Marge …

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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