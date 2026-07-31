ROUNDUP/Aktien New York
Nasdaq auf Richtungssuche - Vortagsrally, Tech-Zahlen
- Nasdaq erholt sich früh, verliert schnell Schwung
- Amazon stark dank AWS, Umsatz und Gewinn steigen
- Apple enttäuscht durch Ausblick, Bauteile knapp
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen vom Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber schon früh den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte.
Der technologielastige Nasdaq 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, bevor er dann sogar kurz ins Minus rutschte. Zuletzt notierte er wieder mit 0,2 Prozent auf 28.164 Punkte im Plus.
Andere Indizes schlugen weniger stark aus, lagen zuletzt aber mit weniger als 0,1 Prozent im Minus: Der Dow Jones Industrial stand bei 52.171 Punkte und der marktbreite S&P 500 bei 7432 Zählern.
Auf Wochensicht zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun eine fast unveränderte Bilanz ab, für den Dow aber ein Anstieg um ein halbes Prozent. Zu Ende geht am Freitag auch der Juli mit einem deutlich schwächeren Bild. In diesem Monat her der Dow mit 0,3 Prozent relativ wenig verloren, der Nasdaq 100 dafür aber mehr als sieben Prozent. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend. Laut Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater hatten Anleger zuletzt in diesem Bereich vorherige Übertreibungen aus den Kursen abgelassen.
Amazon hob sich mit dem Kurssprung positiv von Apple ab, die in den vergangenen Wochen mit einer Rekordserie aber auch einen besseren Lauf hinter sich hatten. Die Titel des Handelsriesen zogen um 15 Prozent an auf den höchsten Stand seit Ende Mai, während die Anteile des iPhone-Herstellers mit neun Prozent unter einem enttäuschenden Umsatzausblick litten. Apple machen vor dem Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu schaffen.
Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die Anleger überzeugte. Der Handelsriese steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Analyst Brad Erickson von RBC. Dass noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen soll, beunruhigte die Anleger nun nicht mehr. Doug Anmuth von JPMorgan kommentierte dazu, dass sich die Investitionen auszahlen würden.
Während Apple und Amazon ihre Entwicklungen am Freitag im frühen Handel nicht groß veränderten, waren vor allem Chipwerte an der Nasdaq für die Ausschläge verantwortlich. Viele relativierten schnell ihre anfänglichen Kursgewinne, während die Titel des Speicherherstellers Sandisk nach ihrer besonders rasanten Vortagserholung sogar ins Minus drehten. Nvidia blieb dagegen recht beständig mit 1,5 Prozent im Plus.
Zahlen für das zweite Quartal legten auch zwei große Öl-Konzerne vor - mit unterschiedlichem Fazit, wie der Kursverlust von 2,3 Prozent bei ExxonMobil zeigte, während sich Chevron 0,9 Prozent höher bewegten. Exxon verfehlte dabei die Gewinnerwartungen von Analysten knapp, während Chevron sie übertraf. In der Branche im Fokus stand auch der am Freitag wieder etwas höhere Ölpreis.
Mit Reddit und Roblox gerieten zwei Internet-Aktien wegen enttäuschender Nutzerzahlen in einen tiefen Abwärtsstrudel: Ihre Kurse brachen um 22 respektive 27 Prozent ein. Ähnlich düster sieht es mit einem Rutsch um 13,5 Prozent bei Coinbase aus, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hat./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,76 % und einem Kurs von 234,8 auf Tradegate (31. Juli 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +15,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 329,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +31,01 %/+56,79 % bedeutet.
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Dividendenstatistik Juli 2026
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Bushersteller
Introduction
Besonders im städtischen Umfeld sind Busse unverzichtbar – und auch hier hat China einen Gang hochgeschaltet. Gerade bei batterie-elektrischen Bussen hat China einen deutlichen technischen und natürlich auch einen finanziellen Vorteil. Nennenswerte Stückzahlen hat MAN (1409 BEV Busse), Daimer (1395 BEV-Busse) und Iveco (1091 BEV Busse) in 2025 ausgeliefert [4]. Mit einem Marktanteil von 25% liegen chinesische Anbieter in Europe bei den Elektrobussen deutlich höher als bei den batterieelektrischen PKW. Dabei wäre zu erwähnen, dass Busse bei den Zöllen auf chinesische E-Elektroautos durch die EU ausgenommen worden sind. Damit entsteht natürlich ein Risiko, dass wenn hier die Regeln geändert werden, die Importe in die EU einbrechen könnten.
Competitor Landscape
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Wir sehen, dass die chinesischen Anbieter nicht unbedingt profitabler sind als Daimler Truck.
Business Model
Yutong: ist die Nummer eins im chinesischen Busmarkt (grosse und mittlere Busse) für 22 Jahre. Primär im Inland, exportiert Yutong jetzt auch in andere Märkte. Yutong produziert bereits batterieelektrische Busse in Serie. Die Modelle nennen sich E10/E12. Yutong E10/E12 sind beliebt in Skandinavien, sie fahren in Roskilde, Copenhagen in Dänemark als auch in Bergen in Norwegen. Polen und Bugarien sezten Yutong Busse ein, United Kingdom, Süd-amerika, Singapore, Australien und New Zealand ebenfalls. [1]
In Q4 2025 überschritt der Export Anteil bei Yutong erstmals 40% der Einnahmen.
King Long ist die Nummer 2 in China mit den Marken (Xiamen King Long, Golden Dragon, Higer). An King Long ist allerdings auch der Staat indirekt beteiligt via Fujian Motors. King Long hat allerdings keinen Burggraben und konkurriert mit Yutong primär über den Preis.
BYD: Ist eine große Autofirma – allerdings ist Bus-Segment innerhalb des Konzerns eher klein. Mit der Aktie kauft man also primär das PKW-Geschäft.
CRRC: Hier stellt das Bus-Geschäft, ebenfalls nur einen kleinen Teil des Umsatzes. CRRC baut hauptsächlich Lokomotiven.
Zhongtong Bus: Ist mit ca 10000 Bussen pro Jahr die #3 im nationalen Busgeschäft. Im Angebot sind Leichte Busse, Stadt und Reisebusse. Zhongtong hat auch Hybrid und Batterieelektrische Busse im Angebot. [3].
Rentabilität
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Financial Stability
Debt-to-Equity Ratio
Die beiden chinesischen reinen Bushersteller Yutong und Zhonteng haben nur eine sehr geringe Verschuldung.
Sortino-Ratio
Ein weiteres Risiko ist die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Hier fällt auf, dass staatliche Subventionen bei Yutong für etwa 12 % des Nettogewinns stehen. Das ist genau die Verzerrung, weshalb die EU bei PKW bereits zu Zollmassnahmen gegriffen hat.
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Performance Charts
Auf der mittleren Zeitachse (5Y) liegt Yutong Bus mit 163% vorn, gefolgt von Zhongtong mit 83% und CAF mit 77 % und Daimler Truck mit 55, CRRC mit 37 und BYD mit 17%
Valuation
Dividend Yield
Auch im Bereich Dividend Yield macht Youtong eine gute Figur.
Source Simply Wallstreet: Yutong Bus
Wir sehen, dass die Dividendenzahlungen in den letzten Jahre ein bisschen geschwankt haben.
Summary
Wenn wir einmal das Risiko einer Gesetzesänderung in der EU in die Rechnung mit einbeziehen, hätte das insbesondere auf Yutong und Zhongtong – den reinen Busherstellern – einen signifikanten Impact.
So ich hoffe ich hab die Abbilldung nicht überladen… aber hier wären die wichtigsten Informationen zusammengefasst
CRRC und BYD würde ich hier ausschliessen, da der Anteil des Busgeschäfts am Gesamtumsatz einfach zu gering ist. Daimler und CAF habe ich nur als Referenz aufgenommen. Wir sehen deutlich, dass Yutong sehr starke Fundamentaldaten hat und noch aktzeptabel bewertet ist. King Long und Zhontong sind schwächer scheiden damit aus.
Würdet Ihr im Moment China kaufen?
Nachtrag: Ich habe ein paar Yutongs gekauft. Das war dann meine erste A-Aktie. Ich dachte immer, dass nur professionelle Anleger A-Aktien kaufen dürfen, aber über den HKEX-Northbound Connect geht das auch für Kleinstsparer
References
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yutong_E10
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Zhongtong_Bus_Holding
[3] https://www.zt-bus.de/elektrobus // https://zhongtongbuses.com/
[4] https://www.driving-zev.com/electric-buses/2026/05/12/europe…
[5] https://bus-news.com/denmark-55-yutong-e-buses-delivered-to-…