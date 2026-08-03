SpaceX vor erstem Bericht: Völliger Absturz oder Short-Squeeze-Höhenflug?

Die US-Berichtssaison ist um ein Highlight reicher: SpaceX legt erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vor. Die Erwartungen sind gewaltig, die Kosten explodieren und immer mehr Spekulanten wetten auf fallende Kurse. Lösen die Zahlen den nächsten Absturz aus – oder zwingen sie die Shortseller zur Flucht?

SpaceX veröffentlicht am Dienstag, dem 4. August, nach dem US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal. Anschließend beginnt um 22:30 Uhr deutscher Zeit der erste Earnings Call seit dem Börsendebüt. Anleger dürften besonders auf Starlink, die hohen Investitionen und den weiteren Finanzierungsbedarf achten.

Starlink muss die Milliarden liefern

Visible Alpha erwartet laut S&P Global einen Gesamtumsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum soll vor allem aus dem Connectivity-Segment mit dem Satellitendienst Starlink kommen. Dort rechnen Analysten mit einer operativen Marge von 35,9 Prozent. Die hohen Erträge des Geschäfts sollen die operativen Verluste in den Bereichen Raumfahrt und Künstliche Intelligenz abfedern.

Der Ausblick spielt vielleicht die größere Rolle

Für das dritte Quartal erwarten die Analysten im Connectivity-Geschäft ein Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent auf 4,7 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge soll auf 37,5 Prozent steigen. Im Geschäftsjahr 2027 könnte sie nach dem Konsens von Visible Alpha sogar 43,1 Prozent erreichen.

Beim Gewinn herrscht völliger Blindflug

Beim Ergebnis gehen die Schätzungen extrem weit auseinander. Je nach Annahme zu den Kosten reicht die Spanne beim Gewinn je Aktie von minus 1,26 bis plus 0,33 US-Dollar. Ein verlässlicher Ergebniskonsens lässt sich daraus kaum ableiten.

Entscheidend dürfte deshalb weniger eine einzelne Gewinnkennzahl sein. Anleger wollen wissen, ob Starlink bereits genug Geld verdient, um die milliardenschweren Projekte in den anderen Geschäftsbereichen zu finanzieren.

KI-Wette verschlingt unfassbare Summen

Visible Alpha erwartet, dass die Investitionsausgaben des Gesamtkonzerns von 48,7 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr auf 118,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2028 steigen. Allein im Connectivity-Geschäft sollen sie sich gegenüber 2025 auf 20,8 Milliarden US-Dollar verfünffachen.

Auch die Verschuldung könnte nach den Konsensprognosen massiv wachsen. Analysten rechnen mit einem Anstieg von 41,7 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr auf mehr als 218 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028. Dabei handelt es sich um Analystenschätzungen und nicht um eine offizielle Prognose von SpaceX.

Die Shortseller riechen Blut

Die Kursverluste der letzten Wochen haben immer mehr Spekulanten angelockt. Nach Angaben von S3 Partners ist das nominale Short Interest auf rund 24,2 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das entspricht etwa 32,2 Prozent der frei handelbaren Aktien. SpaceX überholt damit sogar Tesla beim Wert der Short-Positionen.

Eine hohe Short-Quote ist zunächst ein Zeichen großer Skepsis. Sie kann Kursverluste verstärken. Überrascht SpaceX jedoch beim Umsatz, bei den Starlink-Margen oder beim Ausblick, könnten Shortseller gezwungen sein, Aktien zurückzukaufen. Genau das könnte eine heftige Short-Squeeze-Rallye auslösen.

Donnerstag droht eine Aktienflut

Zusätzliche Spannung bringt das Ende einer ersten Verkaufssperre. Am zweiten Handelstag nach dem Quartalsbericht können Beschäftigte und einige frühe Investoren laut Reuters bis zu 911,5 Millionen Aktien verkaufen. Nach dem derzeitigen Zeitplan wäre das Donnerstag, der 6. August.

Das bedeutet nicht, dass sämtliche Aktien sofort auf den Markt geworfen werden. Doch bereits die Möglichkeit eines deutlich größeren Angebots könnte den Kurs belasten. Eine weitere Tranche von 455,8 Millionen Aktien ist an einen Kurs von mindestens 175,50 US-Dollar gebunden. Diese Bedingung erscheint angesichts des zuletzt deutlich niedrigeren Kurses allerdings kaum erreichbar.

Short-Squeeze oder völliger Absturz?

SpaceX steht vor einer explosiven Woche. Starke Umsätze allein dürften der Börse nicht reichen. Der Konzern muss zeigen, dass die hohen Starlink-Margen den wachsenden Geldbedarf der Raumfahrt- und KI-Projekte auffangen können.

Überzeugt SpaceX mit dem Ausblick, könnte die hohe Short-Quote einen kräftigen Short-Squeeze auslösen. Enttäuschen Margen, Cashflow oder Investitionspläne, droht die nächste Verkaufswelle. Ab Donnerstag steigt zusätzlich die Zahl der potenziell handelbaren Aktien erheblich. Damit folgt auf den Zahlen-Knall direkt der nächste Belastungstest.

Anleger, die mit einem Einstieg liebäugeln, sollten erst das Spektakel in dieser Woche abwarten und danach entscheiden, ob die SpaceX-Aktie etwas für das eigene Depot ist.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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