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    FRIWO senkt 2026-Prognose, plant Wechsel ins Scale-Segment

    FRIWO justiert Kurs und Erwartungen: Trotz solider Auftragslage zwingen Nachfrageschwäche, Lieferverzögerungen und ein geplanter Segmentwechsel an der Börse zur Anpassung der Jahresziele.

    FRIWO senkt 2026-Prognose, plant Wechsel ins Scale-Segment
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • FRIWO passt die Jahresprognose 2026 an: Umsatz rund 60 Mio. Euro, EBIT-Verlust im unteren einstelligen Mio.-Bereich (EBIT adjusted).
    • Hauptursachen sind anhaltende Nachfrageschwäche bei Schlüsselkunden, insbesondere in E-Mobility, Transportation & Logistics sowie Specialized Tools & Equipment; Q2 schwächer als erwartet.
    • Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026 bleibt positiv: 44,9 Mio. Euro, Book-to-Bill-Ratio über 1,6.
    • Verzögerungen bei Auslieferung, Umsatz und Markteinführung neuer Produkte wegen geopolitischer Rahmenbedingungen, Materialknappheit und längerer Lieferketten; Aufholeffekte im 2. Halbjahr nicht vollständig realisierbar; Umsatzziel 2026 angepasst.
    • Die Maßnahmen zur Kosteneffizienz greifen planmäßig; Umsatzrückgang führt jedoch zu einer Anpassung der Ergebnisziele (EBIT adjusted) mit erwartetem Verlust im niedrigen einstelligen Mio.-Bereich.
    • Vorstand beschließt Wechsel der Börsennotierung vom regulierten Markt (General Standard) in das Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Börse; Abschluss bis Ende 2026 geplant; Mandatsvereinbarung mit der begleitenden Bank unterzeichnet; weitere Kapitalmarktinfos folgen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei FRIWO ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,36 % im Minus.


    FRIWO

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    ISIN:DE0006201106WKN:620110
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