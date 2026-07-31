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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 31.07.2026 - 17.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone Inflation Juli 2,9 Prozent durch Energiepreise
    • Deutschland Arbeitslose im Juli über drei Millionen
    • Japanische Notenbank belässt Leitzins bei 1,0 Prozent
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 31.07.2026 - 17.15 Uhr
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ROUNDUP/Eurozone: Inflationsrate steigt wie erwartet

    LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Juli nach dem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen. Vor allem die wieder höheren Energiepreise sind der Treiber. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsraten bei 2,8 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Anstieg der Rate im Schnitt erwartet.

    USA: Michigan-Konsumklima bessert als erwartet - Aber trüber als vor einem Jahr

    MICHIGAN - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli stärker als erwartet verbessert. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 5,7 Punkte auf 55,2 Punkte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Revision auf 54,0 Punkte gerechnet. In einer ersten Schätzung waren 54,4 Punkte ermittelt worden.

    ROUNDUP: Gefährden die Ost-Rebellen Merz' Rentenreform?

    BERLIN - Mit dem Nein mehrerer Ministerpräsidenten zu einem zentralen Punkt geraten die Rentenpläne von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) immer mehr unter Beschuss. Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten rebellieren gegen eine Abschaffung der Rente ohne Abschläge nach 45 Versicherungsjahren. Dafür haben sie deutlichen Zuspruch von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erhalten. Sachsens Michael Kretschmer (CDU) droht offen mit Nein im Bundesrat. Was steckt hinter dem Aufbegehren, wie könnte es weitergehen?

    Italien: Inflation sinkt wie erwartet knapp unter 3 Prozent

    ROM - In Italien hat sich die Inflationsrate im Juli wie erwartet etwas abgeschwächt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 2,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Rate bei 3,0 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Rückgang im Schnitt erwartet.

    ROUNDUP: Zahl der Arbeitslosen steigt im Juli über drei Millionen

    NÜRNBERG - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat um 71.000 gestiegen und hat mit 3,007 Millionen Menschen die Drei-Millionen-Marke überschritten. Die Zahl liegt damit um 28.000 höher als im Juli 2025, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent.

    Japans Notenbank hält Leitzins wie erwartet stabil - Hinweis auf Erhöhung

    TOKIO - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Der Leitzins bleibt weiterhin bei 1,0 Prozent, wie die Bank of Japan am Freitag in Tokio mitteilte. Er verharrt damit auf dem höchsten Stand seit 31 Jahren. Ökonomen hatten dies erwartet. Allerdings haben die Notenbanker Hinweise für eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die erhöhte Inflation geliefert.

    Berichte: Iran könnte hinter Cyberangriff auf US-Infrastruktur stecken

    WASHINGTON - In den USA wird es Medienberichten zufolge für wahrscheinlich gehalten, dass iranische Hacker hinter einem koordinierten Cyberangriff auf Dutzende Wasserversorgungssysteme im US-Bundesstaat Minnesota stecken. Die "Washington Post" berichtete, Geheimdienste gingen davon aus - die "New York Times" bezog sich auf Ermittler. Beide Zeitungen stützten sich dabei auf US-Beamte und wiesen jeweils darauf hin, dass die Befunde noch nicht endgültig seien.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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