Envision liefert Umweltzertifikate für kohlenstoffarmes Ammoniak an PepsiCo APAC und leistet damit Pionierarbeit bei der Dekarbonisierung der Düngemittelindustrie

SHANGHAI, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Juli 2026 gab Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, eine Vereinbarung zum Kauf von Umweltzertifikaten für kohlenstoffarmes Ammoniak mit PepsiCo APAC bekannt und schloss die Lieferung der ersten 1.000 Tonnen Umweltzertifikate für kohlenstoffarmes Ammoniak (EACs) ab. Die EACs werden über das Umweltattribut-Register von S3 Markets ausgegeben und verwaltet. Nach vorläufigen Schätzungen könnten die mit diesen Zertifikaten verbundenen Attribute einem geschätzten Emissionsminderungspotenzial von etwa 5.000 Tonnen CO₂-Äquivalent entsprechen.

Die Transaktion soll die aufkommenden Bemühungen zur Reduzierung der mit der Düngemittelproduktion verbundenen Emissionen unterstützen, indem sie die verifizierte Produktion von kohlenstoffarmem Ammoniak mit der nachgelagerten Nachfrage verknüpft, um die Bemühungen zur Reduzierung von Scope-3-Emissionen zu fördern – noch bevor physische Lieferketten für kohlenstoffarmes Ammoniak in großem Maßstab verfügbar sind.