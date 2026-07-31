Envision liefert Umweltzertifikate für kohlenstoffarmes Ammoniak an PepsiCo APAC und leistet damit Pionierarbeit bei der Dekarbonisierung der Düngemittelindustrie
SHANGHAI, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. Juli 2026 gab Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich grüner Technologien, eine Vereinbarung zum Kauf von Umweltzertifikaten für kohlenstoffarmes Ammoniak mit PepsiCo APAC bekannt und schloss die Lieferung der ersten 1.000 Tonnen Umweltzertifikate für kohlenstoffarmes Ammoniak (EACs) ab. Die EACs werden über das Umweltattribut-Register von S3 Markets ausgegeben und verwaltet. Nach vorläufigen Schätzungen könnten die mit diesen Zertifikaten verbundenen Attribute einem geschätzten Emissionsminderungspotenzial von etwa 5.000 Tonnen CO₂-Äquivalent entsprechen.
Die Transaktion soll die aufkommenden Bemühungen zur Reduzierung der mit der Düngemittelproduktion verbundenen Emissionen unterstützen, indem sie die verifizierte Produktion von kohlenstoffarmem Ammoniak mit der nachgelagerten Nachfrage verknüpft, um die Bemühungen zur Reduzierung von Scope-3-Emissionen zu fördern – noch bevor physische Lieferketten für kohlenstoffarmes Ammoniak in großem Maßstab verfügbar sind.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Envision PepsiCo APAC von 2026 bis 2030 mit EACs beliefern, die mit kohlenstoffarmem Ammoniak in Verbindung stehen, das in seinem Chifeng Net Zero Industrial Park – dem weltweit größten Projekt für grünen Wasserstoff – produziert wird. Die Vereinbarung soll die Bemühungen von PepsiCo APAC zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen entlang seiner gesamten Lieferkette unterstützen und einen innovativen Weg zur Dekarbonisierung des Düngemitteleinsatzes in seiner landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette aufzeigen.
Ammoniak ist ein wichtiger Ausgangsstoff für die Düngemittelproduktion und wird in großem Umfang zur Herstellung von Produkten wie Harnstoff, Ammoniumnitrat, Monoammoniumphosphat und Diammoniumphosphat verwendet. Derzeit wird der Großteil des in der Düngemittelindustrie verwendeten Ammoniaks durch konventionelle, auf Kohle und Erdgas basierende Verfahren hergestellt, die beide sehr kohlenstoffintensiv sind. Daher ist Ammoniak eine bedeutende Emissionsquelle in landwirtschaftlichen Lieferketten sowie in der gesamten Wertschöpfungskette für Lebensmittel und Konsumgüter. Die Umstellung von Ammoniak als kohlenstoffintensivem auf einen kohlenstoffarmen Rohstoff ist daher sowohl für Düngemittelhersteller als auch für nachgelagerte Marken ein entscheidender Hebel für die Dekarbonisierung.