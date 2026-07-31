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    Nach fast zwei Jahrzehnten endet die TÜV-Ära in der Türkei

    ISTANBUL, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Für das türkische Fahrzeugprüfsystem, das seit nahezu 20 Jahren von der deutschen TÜV-Organisation betrieben wird, beginnt eine neue Ära. Ein internationales Konsortium, das führende Unternehmen der Fahrzeugprüfbranche aus den USA, Spanien, Argentinien und der Türkei vereint, hat den Konzessionsvertrag unterzeichnet, um das landesweite Fahrzeugprüfsystem unter der Marke TURKA ab dem 15. August 2027 für die nächsten 20 Jahre zu betreiben.

    From left to right: Bekir Emre Haykır, President of Türkiye's Privatization Administration; Abdulkadir Uraloğlu, Minister of Transport and Infrastructure; Osman Boyraz, Deputy Minister of Transport and Infrastructure; and Halis Ezer, Chairman of TURKA, at the signing ceremony for the concession agreement covering Türkiye's vehicle inspection services in Ankara.

    Mit der Unterzeichnung des Vertrags zwischen dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur der Republik Türkei, der Privatisierungsverwaltung des türkischen Finanzministeriums und TURKA endet die langjährige Tätigkeit des TÜV in der Türkei – einem seiner größten Märkte außerhalb Deutschlands.

    Mit 34,5 Millionen zugelassenen Fahrzeugen und rund 16 Millionen Fahrzeugprüfungen pro Jahr verfügt die Türkei über eines der größten Fahrzeugprüfprogramme der Welt. Nach Vertragsunterzeichnung wird die bestehende Infrastruktur im Rahmen eines Investitionsprogramms von rund 3 Milliarden US-Dollar vollständig modernisiert und durch ein Fahrzeugprüfsystem der nächsten Generation ersetzt.

    Das neue System wird 249 feste Prüfstationen, 103 mobile Prüfstationen und 900 Prüflinien in allen 81 Provinzen der Türkei umfassen. Unterstützt durch KI-gestützte Bildverarbeitung, Mehrkamera-Technologie und Laserscans soll das System kürzere Prüfzeiten, erweiterte digitale Dienstleistungen und ein konsequent kundenorientiertes Betriebskonzept bieten.

    Der Vorstandsvorsitzende von TURKA, Halis Ezer, erklärte, das Unternehmen werde ein Fahrzeugprüfsystem nach internationalen Standards aufbauen, das der wachsenden Fahrzeugflotte der Türkei gerecht werde und schnellere, zuverlässigere sowie transparentere Dienstleistungen ermögliche.

    TURKA wurde vom MOI-Konsortium gegründet, das die internationale Ausschreibung im Jahr 2025 gewonnen hatte. Das Konsortium vereint die türkische MetGün Group, die US-amerikanische Opus Group, die spanische Itversia Gestion sowie das argentinische Unternehmen VTV Norte. Mit seiner Erfahrung aus Nordamerika, Europa und Lateinamerika wird das Konsortium ab dem 15. August 2027 den Betrieb eines der größten Fahrzeugprüfprogramme der Welt übernehmen.

    KONTAKT: Gozde Tumel, gozde.tumel@iziletisim.com, +905333943614

    TURKA Araç Muayene Logo

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