Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 31.07.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.042,03USD pro Feinunze und notiert damit -1,49 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,36USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -2,73 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,28USD und verzeichnet ein Plus von +1,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 85,52USD und verzeichnet ein Plus von +1,85 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.283,50 USD -1,95 % Platin 1.650,50 USD -0,21 % Kupfer London Rolling 13.758,16 USD -0,07 % Aluminium 3.171,77 PKT +0,05 % Erdgas 2,719 USD -0,93 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -2,73 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 31.07.26, 17:29 Uhr.