DZ BANK stuft Axa auf 'Halten'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Axa nach Halbjahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 46 auf 47 Euro angehoben. Der Versicherer habe insgesamt solide Resultate präsentiert, die den Mittelfristzielen entsprächen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sein neues Anlagevotum begründete er mit der zuletzt guten Performance der Aktie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 45,13EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Thorsten Wenzel
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thorsten Wenzel
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