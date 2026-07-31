DZ BANK stuft MICROSOFT CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 595 auf 625 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Softwarekonzern habe erstklassige Kennziffern vorgelegt, lobte Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 nach oben./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 397,7EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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