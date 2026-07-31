ROUNDUP
Ölkonzern Chevron verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie legt zu
- Chevron Gewinn steigt auf 12,1 Milliarden Dollar
- Bereinigter Gewinn je Aktie stieg auf 6,06 Dollar
- Produktion stieg um ein Fünftel auf 4,07 Mio Barrel
HOUSTON (dpa-AFX) - Die durch den Iran-Krieg kräftig gestiegenen Preise für Rohöl haben dem US-Ölkonzern Chevron deutlich mehr in die Kassen gespült. Das Unternehmen konnte den Gewinn mit knapp 12,1 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr mehr als vervierfachen, wie der Konzern am Freitag in Houston mitteilte. Der bei Analysten im Fokus stehende bereinigte Gewinn je Aktie stieg von 1,77 auf 6,06 Dollar. Die Texaner übertrafen damit die Erwartungen deutlich. Zudem war dies für den Ölkonzern der höchste Quartalsgewinn seit 2022 - damals hatte Russlands Invasion in der Ukraine den weltweiten Energiemarkt auf den Kopf gestellt. Die Aktie legte im frühen US-Handel um ein Prozent zu.
Chevron reiht sich neben Shell und Totalenergies in die Liste der Konzerne ein, die deutlich höhere Gewinne verzeichnen. Die Ölgiganten erzielen von der Rohölförderung über die Raffination bis hin zum Handel höhere Margen. Da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran Ende Februar stark eingeschränkt ist, sind die Preise für Alternativen zu Rohöl aus dem Persischen Golf in die Höhe geschossen.
Der Rohölpreis, der Ende April bei der weltweiten Referenzsorte Brent auf über 125 Dollar pro Barrel gestiegen war, trug maßgeblich zum Gewinnanstieg von Chevron bei. Zwar sind die Ölpreise seitdem wieder in den 90-Dollar-Bereich gefallen, doch die Margen bei der Weiterverarbeitung in Raffinerien bleiben nahe einem Rekordniveau, da bei Diesel, Kerosin und Benzin regionale Versorgungsengpässe herrschen. Ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien verschärfen die Engpässe zusätzlich.
Chevron erhöhte im Quartal die Produktion um ein Fünftel auf 4,07 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag. Dazu trugen vor allem Anlagen im US-Golf von Mexiko und in Kasachstan bei, die ihre Produktion im Laufe des Quartals steigerten. Zudem profitierte der Konzern von seiner 55-Milliarden-Dollar-Übernahme des US-Energieunternehmens Hess Corporation im vergangenen Jahr./mne/men/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 168,9 auf Tradegate (31. Juli 2026, 17:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um +3,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 218,25 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 475,11GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+10.029,15 % bedeutet.
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Chevron: Einziger in Venezuela tätiger US-Ölkonzern
Unter den großen US-amerikanischen Ölkonzernen ist Chevron der größte Profiteur, da nur Chevron bereits in Venezuela vertreten ist. Der Konzern verhandelt derzeit schon mit der Trump-Regierung über die Erweiterung einer wichtigen Öl-Lizenz für den Betrieb in Venezuela.