Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Wall Street stabil: Amazon glänzt, Apple stürzt ab
Zwischen roten Vorzeichen in Frankfurt und stabilen Kursen an der Wall Street: Die heutigen Bewegungen in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 könnten kaum gegensätzlicher sein.
Foto: Symrise
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute uneinheitlich. Während die deutschen Börsenbarometer überwiegend deutlicher nachgeben, halten sich die US-Leitindizes vergleichsweise stabil. Der DAX notiert aktuell bei 25.647,63 Punkten und liegt damit 0,18 Prozent im Minus. Er schlägt sich damit im deutschen Marktvergleich noch am robustesten. Deutlich schwächer präsentieren sich die Nebenwerteindizes: Der MDAX fällt um 1,09 Prozent auf 32.044,33 Punkte, der SDAX gibt sogar 1,15 Prozent auf 18.317,84 Punkte nach. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und verliert 0,80 Prozent auf 3.832,68 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit in Deutschland ein klar negatives Bild, insbesondere bei mittelgroßen und kleineren Werten. In den USA ist die Lage gemischter: Der Dow Jones kann leicht zulegen und steht derzeit bei 52.299,52 Punkten, ein Plus von 0,15 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 tendiert hingegen minimal schwächer und notiert bei 7.436,08 Punkten, was einem Rückgang von 0,06 Prozent entspricht. Damit wirken die US-Märkte insgesamt stabiler als die deutschen, mit nur geringen Ausschlägen und ohne klaren einheitlichen Trend.
DAXInfineon Technologies führte das DAX-Feld mit +3,49% an, gefolgt von Siemens Energy (+1,58%) und adidas (+1,14%). Auf der Verliererseite standen Symrise (-3,26%), Heidelberg Materials (-3,25%) und Scout24 (-3,18%). Der Abstand zwischen dem stärksten Gewinner und dem größten Verlierer beträgt damit 6,75 Prozentpunkte, womit das DAX-Universum moderat schwankte und die Gewinne tendenziell etwas kleiner ausfielen als die Verluste der schlechtesten Werte.
MDAXBei den MDAX-Werten lagen TKMS (+2,48%), Deutz (+1,97%) und SILTRONIC AG (+1,95%) vorne. Deutlichere Abschläge führten CTS Eventim (-3,75%), Porsche AG (-4,62%) und Schaeffler (-11,43%) an. Die Spannweite von +2,48% bis -11,43% zeigt hohe Dispersion innerhalb des MDAX; insbesondere der starke Rückgang bei Schaeffler sticht als Ausreißer nach unten hervor.
SDAXIm SDAX dominierten INDUS Holding (+4,67%), Draegerwerk (+4,41%) und Secunet Security Networks (+3,57%). Auf der Minusseite lagen Kontron (-4,92%), Redcare Pharmacy (-5,00%) und HelloFresh (-5,18%). Die SDAX-Spitzen verzeichnen robuste Zugewinne bis knapp 4,7%, während die schwächsten Papiere rund 5% verloren — hier sind Gewinne und Verluste vergleichsweise ausgeglichen, aber in beide Richtungen stärker als im DAX.
TecDAXIm TecDAX führten Draegerwerk (+4,41%), Infineon Technologies (+3,49%) und SILTRONIC AG (+1,95%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen Kontron (-4,92%), HENSOLDT (-3,49%) und CANCOM SE (-3,46%). TecDAX zeigt ähnliche Gewinner wie SDAX und DAX (Draegerwerk, Infineon, SILTRONIC), die Bandbreite reicht hier von +4,41% bis etwa -4,92%, also relativ volatile Tech-Bewegungen.
Dow JonesAmazon stach im Dow Jones deutlich mit +13,31% hervor, gefolgt von Microsoft (+1,36%) und Chevron (+1,09%). Die größten Rückschläge kamen von Apple (-9,41%), Boeing (-3,85%) und Nike (B) (-1,84%). Die Diskrepanz zwischen dem Spitzenreiter Amazon und dem größten Verlierer Apple beträgt 22,72 Prozentpunkte und verdeutlicht erhebliche Einzeltitelbewegungen im Dow.
S&P 500Im S&P 500 lagen Amazon (+13,31%), Dexcom (+10,54%) und Monolithic Power Systems (+9,15%) klar vorn. Auf der Verliererseite fanden sich GoDaddy Registered (A) (-20,32%), Coinbase (-14,06%) und Corteva (-9,88%). Die Extremwerte im S&P 500 (von +13,31% bis -20,32%) zeigen die größte Volatilität aller betrachteten Indizes; schwere Einzeltitelverluste übersteigen die größten Zugewinne deutlich.
Übergreifender VergleichDie stärksten Zugewinne entfielen auf Amazon (+13,31%) und auf S&P-Titel wie Dexcom (+10,54%) und Monolithic Power Systems (+9,15%), während die deutlichsten Verluste bei GoDaddy (-20,32%), Coinbase (-14,06%) und Schaeffler (-11,43%) zu finden sind. Insgesamt sind die großen US-Indizes (Dow, S&P 500) durch stärkere Einzeltitel-Ausreißer geprägt als die deutschen Indizes, wo die Spreads meist enger sind. Mehrere Unternehmen tauchen in mehreren Indizes als Gewinner auf (Infineon, Draegerwerk, SILTRONIC), während Kontron und Konzerne wie Schaeffler bzw. GoDaddy/Coinbase als besonders schwache Einzeltitel auffallen.
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