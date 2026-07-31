🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Der Börsen-Tag

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX schwächelt, Wall Street stabil: Amazon glänzt, Apple stürzt ab

    Zwischen roten Vorzeichen in Frankfurt und stabilen Kursen an der Wall Street: Die heutigen Bewegungen in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 könnten kaum gegensätzlicher sein.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, Wall Street stabil: Amazon glänzt, Apple stürzt ab
    Foto: Symrise

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute uneinheitlich. Während die deutschen Börsenbarometer überwiegend deutlicher nachgeben, halten sich die US-Leitindizes vergleichsweise stabil. Der DAX notiert aktuell bei 25.647,63 Punkten und liegt damit 0,18 Prozent im Minus. Er schlägt sich damit im deutschen Marktvergleich noch am robustesten. Deutlich schwächer präsentieren sich die Nebenwerteindizes: Der MDAX fällt um 1,09 Prozent auf 32.044,33 Punkte, der SDAX gibt sogar 1,15 Prozent auf 18.317,84 Punkte nach. Auch der TecDAX kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und verliert 0,80 Prozent auf 3.832,68 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit in Deutschland ein klar negatives Bild, insbesondere bei mittelgroßen und kleineren Werten. In den USA ist die Lage gemischter: Der Dow Jones kann leicht zulegen und steht derzeit bei 52.299,52 Punkten, ein Plus von 0,15 Prozent. Der breiter gefasste S&P 500 tendiert hingegen minimal schwächer und notiert bei 7.436,08 Punkten, was einem Rückgang von 0,06 Prozent entspricht. Damit wirken die US-Märkte insgesamt stabiler als die deutschen, mit nur geringen Ausschlägen und ohne klaren einheitlichen Trend.

    DAX

    Infineon Technologies führte das DAX-Feld mit +3,49% an, gefolgt von Siemens Energy (+1,58%) und adidas (+1,14%). Auf der Verliererseite standen Symrise (-3,26%), Heidelberg Materials (-3,25%) und Scout24 (-3,18%). Der Abstand zwischen dem stärksten Gewinner und dem größten Verlierer beträgt damit 6,75 Prozentpunkte, womit das DAX-Universum moderat schwankte und die Gewinne tendenziell etwas kleiner ausfielen als die Verluste der schlechtesten Werte.

    MDAX

    Bei den MDAX-Werten lagen TKMS (+2,48%), Deutz (+1,97%) und SILTRONIC AG (+1,95%) vorne. Deutlichere Abschläge führten CTS Eventim (-3,75%), Porsche AG (-4,62%) und Schaeffler (-11,43%) an. Die Spannweite von +2,48% bis -11,43% zeigt hohe Dispersion innerhalb des MDAX; insbesondere der starke Rückgang bei Schaeffler sticht als Ausreißer nach unten hervor.

    SDAX

    Im SDAX dominierten INDUS Holding (+4,67%), Draegerwerk (+4,41%) und Secunet Security Networks (+3,57%). Auf der Minusseite lagen Kontron (-4,92%), Redcare Pharmacy (-5,00%) und HelloFresh (-5,18%). Die SDAX-Spitzen verzeichnen robuste Zugewinne bis knapp 4,7%, während die schwächsten Papiere rund 5% verloren — hier sind Gewinne und Verluste vergleichsweise ausgeglichen, aber in beide Richtungen stärker als im DAX.

    TecDAX

    Im TecDAX führten Draegerwerk (+4,41%), Infineon Technologies (+3,49%) und SILTRONIC AG (+1,95%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen Kontron (-4,92%), HENSOLDT (-3,49%) und CANCOM SE (-3,46%). TecDAX zeigt ähnliche Gewinner wie SDAX und DAX (Draegerwerk, Infineon, SILTRONIC), die Bandbreite reicht hier von +4,41% bis etwa -4,92%, also relativ volatile Tech-Bewegungen.

    Dow Jones

    Amazon stach im Dow Jones deutlich mit +13,31% hervor, gefolgt von Microsoft (+1,36%) und Chevron (+1,09%). Die größten Rückschläge kamen von Apple (-9,41%), Boeing (-3,85%) und Nike (B) (-1,84%). Die Diskrepanz zwischen dem Spitzenreiter Amazon und dem größten Verlierer Apple beträgt 22,72 Prozentpunkte und verdeutlicht erhebliche Einzeltitelbewegungen im Dow.

    S&P 500

    Im S&P 500 lagen Amazon (+13,31%), Dexcom (+10,54%) und Monolithic Power Systems (+9,15%) klar vorn. Auf der Verliererseite fanden sich GoDaddy Registered (A) (-20,32%), Coinbase (-14,06%) und Corteva (-9,88%). Die Extremwerte im S&P 500 (von +13,31% bis -20,32%) zeigen die größte Volatilität aller betrachteten Indizes; schwere Einzeltitelverluste übersteigen die größten Zugewinne deutlich.

    Übergreifender Vergleich

    Die stärksten Zugewinne entfielen auf Amazon (+13,31%) und auf S&P-Titel wie Dexcom (+10,54%) und Monolithic Power Systems (+9,15%), während die deutlichsten Verluste bei GoDaddy (-20,32%), Coinbase (-14,06%) und Schaeffler (-11,43%) zu finden sind. Insgesamt sind die großen US-Indizes (Dow, S&P 500) durch stärkere Einzeltitel-Ausreißer geprägt als die deutschen Indizes, wo die Spreads meist enger sind. Mehrere Unternehmen tauchen in mehreren Indizes als Gewinner auf (Infineon, Draegerwerk, SILTRONIC), während Kontron und Konzerne wie Schaeffler bzw. GoDaddy/Coinbase als besonders schwache Einzeltitel auffallen.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX schwächelt, Wall Street stabil: Amazon glänzt, Apple stürzt ab Zwischen roten Vorzeichen in Frankfurt und stabilen Kursen an der Wall Street: Die heutigen Bewegungen in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 könnten kaum gegensätzlicher sein.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     