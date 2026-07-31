SanDisk Corporation Aktie weiter abwärts - -7,86 % - 31.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SanDisk Corporation, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -18,69 % Verlust nach sich zog.

Mit einer Performance von -7,86 % musste die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +32,75 %, geht es heute bei der SanDisk Corporation Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,31 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SanDisk Corporation eine negative Entwicklung von -18,69 % erlebt.

Während SanDisk Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,54 % 1 Monat -36,31 % 3 Monate -18,69 % 1 Jahr -18,69 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 31.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 155,49 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.