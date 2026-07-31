UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 480 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei überraschend solide gewesen, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern habe in den wichtigsten Bereichen, über die zuletzt debattiert worden sei, abgeliefert oder besser abgeschnitten./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 403,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Karl Keirstead

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 525

Kursziel alt: 480

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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