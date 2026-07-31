UBS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 480 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei überraschend solide gewesen, schrieb Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern habe in den wichtigsten Bereichen, über die zuletzt debattiert worden sei, abgeliefert oder besser abgeschnitten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 11:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 403,2EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 525
Kursziel alt: 480
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karl Keirstead
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 525
Kursziel alt: 480
Währung: USD
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