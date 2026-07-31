UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. David Vogt attestierte dem iPhone-Hersteller in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Quartal im Erwartungsrahmen. Schwieriger werde aber die Situation in der Lieferkette. Unter anderem im Speicherbereich gebe es Einschränkungen, die die Aussichten für das Geschäftsjahr 2027 trübten./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,57 % und einem Kurs von 261,9EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 296

Kursziel alt: 296

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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