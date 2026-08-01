Novos Absatz explodiert! Novo rein? Lilly raus? 89 zu 11. So deutlich hat Novo Nordisk den Start der Abnehm-Tabletten gegen Eli Lilly gewonnen — 3 Millionen Rezepte in nur 5 Monaten, statistisch alle 5 Sekunden eines. Und dann landet dieser Kommentar unter meinem Video: „Tja, war wohl doch nicht so schlaue Positionierung. Am 5. August wird Novo explodieren." Hat er recht? In dieser Ausgabe gebe ich euch drei Antworten: Muss ich mich für meine kritische Novo-Ausgabe aus dem Februar entschuldigen? Verkaufe ich meine Eli-Lilly-Position? Und: ob und zu welchem Kurs ich Novo Nordisk tatsächlich kaufen würde. Dazu ein Datum, das ihr euch merken solltet: der 23. Februar. Was neun Tage nach meiner Februar-Ausgabe passiert ist, erklärt, warum dieses Duell deutlich vielschichtiger ist, als die Schlagzeilen glauben machen — und warum ausgerechnet heute ein bemerkenswerter Tag für diese Analyse ist. Am 5. August legen beide Konzerne ihre Zahlen vor. Das hier ist die Ausgabe, mit der ihr vorbereitet durch diesen Tag kommt.



