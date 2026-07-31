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    EU-Kommission

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    Keine Weiterbewegung aus Ceuta nach Europa

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine Weiterbewegung von Ceuta in Richtung Europa
    • Ceuta gehört zu Spanien nicht zum Schengenraum
    • Derzeit unklar ob Spanien Menschen aufs Festland bringt
    EU-Kommission - Keine Weiterbewegung aus Ceuta nach Europa
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BRÜSSEL/CEUTA (dpa-AFX) - Von der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika gibt es nach Angaben der EU-Kommission keine Weiterbewegungen in Richtung des europäischen Kontinents. Das sagte eine hochrangige Mitarbeiterin Journalisten angesichts der Vielzahl von Migranten die in den vergangenen Tagen nach Ceuta gelangt waren.

    Ceuta - eingeschlossen von Marokko und dem Mittelmeer - gehört zu Spanien und damit zur Europäischen Union, aber anders als das spanische Gebiet auf dem europäischen Festland nicht zum Schengen-Raum. Innerhalb des Schengen-Raums - also auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar - können Menschen grundsätzlich ohne Grenzkontrollen reisen.

    In der Vergangenheit bat Ceutas Regionalregierung die Regierung in Madrid, unbegleitete Jugendliche angesichts überlasteter Aufnahmekapazitäten aufs europäische Festland zu holen. Aktuell ist nicht absehbar, dass spanische Behörden Menschen auf den Kontinent bringen./wea/DP/mis






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