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    Besonders beachtet!

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    Kontron Aktie weiter auf Talfahrt - 31.07.2026

    Am 31.07.2026 ist die Kontron Aktie, bisher, um -4,91 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Besonders beachtet! - Kontron Aktie weiter auf Talfahrt - 31.07.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen für Industrie, Transport, Medizintechnik und Telekom. Hauptprodukte sind modulare Industrie-PCs, Edge-Computer, Steuerungen und Software/Services. Marktstellung: einer der führenden europäischen Player im Industrial-IoT. Wichtige Konkurrenten: Advantech, Siemens (Industrial PC), Beckhoff, Eurotech. USP: starke Branchenfokussierung, langzeitverfügbare, kundenspezifische Lösungen.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 31.07.2026

    Die Kontron Aktie ist bisher um -4,91 % auf 22,470 gefallen. Das sind -1,160  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Kontron Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,95 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 22,470, mit einem Minus von -4,91 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Kontron Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,46 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Kontron Aktie damit um -2,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,34 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +0,61 % gewonnen.

    Während Kontron deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,73 %. Damit gehört Kontron heute zu den auffälligeren Werten.

    Kontron Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,45 %
    1 Monat -3,34 %
    3 Monate +10,46 %
    1 Jahr -19,62 %
    Stand: 31.07.2026, 19:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Kontron nach dem Pflichtangebot von Ennoconn. Ennoconn nähert sich 50% der Stimmrechte, erreicht sie voraussichtlich nicht; die absolute Mehrheit hängt von der FDI‑Prüfung ab. Diskutiert werden Take-Private-Szenarien, sinkende Liquidität/Handelsvolumen, potenzielle Short-Attacken sowie Auswirkungen der Foxconn-Struktur auf Fundamentaldaten, Bewertung und mögliche Kursreaktionen.

    Zur Kontron Diskussion

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Kontron

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +1,71 %. Schneider Electric notiert im Plus, mit +1,30 %. Siemens legt um +0,57 % zu

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    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

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    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ
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