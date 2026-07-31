JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 134,30 auf 137,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des stärksten Umsatzwachstums in Europa seit 2022, eines verbesserten US-Umfelds und erster Zeichen eines erfolgreichen Umbaus des Baustoffkonzerns, rücke die Einschätzung näher, dass es sich um eine günstige Aktie mit Potenzial handle, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,50 % und einem Kurs von 81,36EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137,00

Kursziel alt: 134,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

