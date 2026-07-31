JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Matthew Lofting aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Zahlenvorlagen die Bewertungen von gleich drei Ölkonzernen, darunter Totalenergies. Bei den Franzosen geht er von einem Aktienrückkaufvolumen von mindestens 1,5 Mrd. US-Dollar bis zum Jahresende aus. Sollten die Ölpreise im zweiten Halbjahr steigen, würde das Potenzial dafür noch größer werden./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:04 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 76,34EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 19:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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