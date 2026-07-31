Draegerwerk Aktie mit starker Tagesperformance - 31.07.2026

Die Draegerwerk Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,69 % auf 109,40€. Damit gewinnt die Aktie +4,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Draegerwerk Aktie. Nach einem Plus von +8,68 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 109,40€, mit einem Plus von +4,69 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +23,24 % bei Draegerwerk.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Draegerwerk Aktie damit um +13,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,85 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Draegerwerk auf +57,89 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,79 % geändert.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,59 % 1 Monat +31,85 % 3 Monate +23,24 % 1 Jahr +55,10 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Stand: 31.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 937,40 Mio.EUR € wert.

Zwischen roten Vorzeichen in Frankfurt und stabilen Kursen an der Wall Street: Die heutigen Bewegungen in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 könnten kaum gegensätzlicher sein.

Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im TecDAX.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,46 %.

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Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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