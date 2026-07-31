Börsen Update
Börsen Update USA - 31.07. - US Tech 100 stark +0,68 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 52.466,45 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Amazon +6,31 %, Microsoft +2,56 %, Cisco Systems +2,40 %, NVIDIA +1,96 %, Salesforce +1,54 %
Flop-Werte: Apple -5,53 %, Boeing -2,43 %, Sherwin-Williams -1,47 %, Nike (B) -1,30 %, Coca-Cola -1,21 %
Der US Tech 100 steht bei 28.289,83 PKT und gewinnt bisher +0,68 %.
Top-Werte: Amazon +6,31 %, Alphabet Registered (C) +5,75 %, Alphabet +5,73 %, Fortinet +4,71 %, Dexcom +4,49 %
Flop-Werte: Linde -6,66 %, Apple -5,53 %, SanDisk Corporation -5,24 %, Micron Technology -4,94 %, NXP Semiconductors -4,29 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.477,88 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: Eaton +7,21 %, Vertiv Holdings Registered (A) +6,51 %, Amazon +6,31 %, Arista Networks +5,83 %, Alphabet Registered (C) +5,75 %
Flop-Werte: GoDaddy Registered (A) -13,61 %, Live Nation Entertainment -6,96 %, Corteva -6,76 %, Linde -6,66 %, T. Rowe Price Group -6,10 %
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