JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Bestürzung über das kostenbedingte Verfehlen des operativen Gewinnziels (Ebit) sei auf einer Zuversicht ausstrahlenden Telefonkonferenz vom Management nur teilweise gemildert worden, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber an einen weiteren Abbau der Betriebskosten im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und bestätigte seine Prognosen./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 160,5EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 20:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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