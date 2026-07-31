Alphabet - Aktie schießt in die Höhe +6,46 % - 31.07.2026

Die Alphabet Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,46 % auf 308,05€. Damit gewinnt die Aktie +18,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Alphabet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 308,05€, mit einem Plus von +6,46 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Alphabet konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,24 % nicht vollständig ausgleichen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um +10,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alphabet +10,15 % gewonnen.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,24 % 1 Monat -5,03 % 3 Monate -7,24 % 1 Jahr +71,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.07.2026, 20:56 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabet – Bewertung, Kursentwicklung und fundamentale Dynamik. Mehrere Beiträge loben starke Quartalszahlen, insbesondere Cloud-Wachstum und Gewinnsprünge, teils gestützt durch Beteiligungserträge. Gegenläufig diskutieren Investitionen und negativer Free Cashflow, die Kapitalbedarf erhöhen und Valuationsrisiken verstärken. Einige spekulieren über Kursziele (z. B. über 300 Euro) und die zukünftige Ertragsdynamik.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

Informationen zur Alphabet Aktie

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Industrial Info Resources (IIR), ein führender Anbieter von Market Intelligence für den Energie- und Industriesektor, die auf Primärforschung und manueller Überprüfung basieren, gab heute die Einführung von IIR Envoy MCP bekannt. Diese neue …

So schlagen sich die Wettbewerber von Alphabet

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +15,05 %. Apple notiert im Minus, mit -9,24 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,31 %. Meta Platforms (A) legt um +2,21 % zu Tencent notiert im Minus, mit -0,28 %.

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Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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