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    Besonders beachtet!

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    Alphabet - Aktie schießt in die Höhe +6,46 % - 31.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Alphabet Aktie bisher um +6,46 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Alphabet Aktie.

    Besonders beachtet! - Alphabet - Aktie schießt in die Höhe +6,46 % - 31.07.2026
    Foto: Christoph Dernbach - dpa

    Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

    Alphabet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

    Die Alphabet Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,46 % auf 308,05. Damit gewinnt die Aktie +18,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Alphabet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,36 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 308,05, mit einem Plus von +6,46 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Der heutige Anstieg bei Alphabet konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -7,24 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um +10,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,03 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Alphabet +10,15 % gewonnen.

    Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,24 %
    1 Monat -5,03 %
    3 Monate -7,24 %
    1 Jahr +71,73 %
    Stand: 31.07.2026, 20:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alphabet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Alphabet – Bewertung, Kursentwicklung und fundamentale Dynamik. Mehrere Beiträge loben starke Quartalszahlen, insbesondere Cloud-Wachstum und Gewinnsprünge, teils gestützt durch Beteiligungserträge. Gegenläufig diskutieren Investitionen und negativer Free Cashflow, die Kapitalbedarf erhöhen und Valuationsrisiken verstärken. Einige spekulieren über Kursziele (z. B. über 300 Euro) und die zukünftige Ertragsdynamik.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Alphabet eingestellt.

    Zur Alphabet Diskussion

    Informationen zur Alphabet Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Bil. € wert.

    Börsen Update USA - 31.07. - US Tech 100 stark +0,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Industrial Info Resources bringt IIR Envoy MCP auf den Markt. Durch das „Model Context Protocol“ wird von Menschen verifizierte industrielle Intelligenz direkt in die KI integriert.


    Industrial Info Resources (IIR), ein führender Anbieter von Market Intelligence für den Energie- und Industriesektor, die auf Primärforschung und manueller Überprüfung basieren, gab heute die Einführung von IIR Envoy MCP bekannt. Diese neue …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Alphabet

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +15,05 %. Apple notiert im Minus, mit -9,24 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,31 %. Meta Platforms (A) legt um +2,21 % zu Tencent notiert im Minus, mit -0,28 %.

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    Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alphabet

    +6,57 %
    +10,24 %
    -5,03 %
    -7,24 %
    +71,73 %
    +144,86 %
    +158,07 %
    +726,59 %
    +14.868,45 %
    ISIN:US02079K3059WKN:A14Y6F
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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