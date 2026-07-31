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    Devisen

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    Euro weiter über 1,15 Dollar - Inflationszahlen bewegen kaum

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro blieb am Freitag knapp über 1,15 US-Dollar
    • EZB-Referenzkurs bei 1,1485 Dollar festgesetzt
    • Inflationsrate in der Eurozone im Juli 2,9 Prozent
    Devisen - Euro weiter über 1,15 Dollar - Inflationszahlen bewegen kaum
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach deutlichen Kursgewinnen an den Vortagen hat sich der Kurs des Euro am Freitag letztlich wenig bewegt und über der Marke von 1,15 US-Dollar gehalten. Nach dem US-Börsenauftakt war die Gemeinschaftswährung zwar kurz bis auf 1,1455 Dollar zurückgefallen. In New York stand der Kurs zuletzt aber wieder darüber bei 1,1526 Dollar. Er blieb damit nahe dem höchsten Stand seit Mitte Juni.

    Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1485 (Donnerstag: 1,1476) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8707 (0,8713) Euro.

    Nachdem am Vortag überraschend robuste Konjunkturdaten noch zum Auftrieb beigetragen hatten, bewegten die zum Wochenschluss veröffentlichten Inflationszahlen aus der Eurozone kaum. Die Teuerung in der Eurozone ist im Juli nach dem Rückgang im Vormonat wieder gestiegen. Das Plus lag jedoch im Rahmen der Erwartungen. Mit 2,9 Prozent liegt die Inflationsrate deutlich über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB.

    Fachleute äußerten sich nicht eindeutig zu den geldpolitischen Perspektiven, die sie davon ableiten. "Klare Indizien für ernstzunehmende Zweitrundeneffekte gibt es bislang nicht", schrieb einerseits der VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel, der für die EZB keinen akuten Handlungsbedarf sieht. Commerzbank-Ökonom Vincent Stamer glaubt derweil, dass erneute Kampfhandlungen im Iran-Krieg eine zweite Zinserhöhung durch die EZB immer wahrscheinlicher machen. Dafür spreche die überraschend gestiegene Kernrate./jsl/tih/he





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