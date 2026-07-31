Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Amazon derzeit überwiegend bullisch: Nachbörslich +6%; Zielanpassungen von Analysten (JPMorgan 365 USD; Jefferies 330 USD). Begründung: Q2‑Zahlen 2026 stark (Umsatz 200,6 Mrd USD, EPS 5,75 USD) und AWS-Wachstum als stärkstes seit 18 Quartalen; AWS-Auftragsbestand +132 Mrd USD. Erwartung weiterer Neubewertungen; Capex-Diskussion der Hyperscaler im Fokus.