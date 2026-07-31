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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.07.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Amazon derzeit überwiegend bullisch: Nachbörslich +6%; Zielanpassungen von Analysten (JPMorgan 365 USD; Jefferies 330 USD). Begründung: Q2‑Zahlen 2026 stark (Umsatz 200,6 Mrd USD, EPS 5,75 USD) und AWS-Wachstum als stärkstes seit 18 Quartalen; AWS-Auftragsbestand +132 Mrd USD. Erwartung weiterer Neubewertungen; Capex-Diskussion der Hyperscaler im Fokus.

    Apple
    Tagesperformance: -3,93 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,57 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,93 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +3,03 %
    Platz 3
    Performance 1M: +24,96 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,03 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetonline-Forum zu Microsoft ist das Anleger-Sentiment gemischt. Kurzfristig gab es Nachbörse-Aufschläge um ca. 2,5% (Beitrag 12) und Spekulationen auf einen Move über 460 USD mit Ziel 550–600 USD (Beitrag 1). Die 14-Tage-Performance wird als volatil beschrieben. Langfristig gilt Azure/Copilot/OpenAI als Wachstumstreiber; Risiken bleiben OpenAI-Verpflichtungen, Kapazitätsengpässe und hohe Investitionen (Beitrag 13,14).

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,21 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,45 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,06 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE zeigt gemischtes NVIDIA-Sentiment: Kaufunter-200-$ als Chance, Basisinvestment, mit Seitwärtsbewegungen; Ziel über 200$. Fundamental diskutieren Beiträge große Garantien/Finanzierungen (OpenAI, Partner) – teils risikoreich, teils profitabel. KI-News dient Treiber. Technisch scheint der Kurs seitwärts zu laufen. 14-Tage-Kursveränderung wird im Text nicht angegeben.

    Chevron Corporation
    Tagesperformance: +2,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: +15,01 %
    Chart Chevron Corporation
    ISIN: US1667641005
    WKN: 852552
    Die Chevron Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,08 %.

    Salesforce
    Tagesperformance: +2,00 %
    Platz 7
    Performance 1M: +11,35 %
    Chart Salesforce
    ISIN: US79466L3024
    WKN: A0B87V
    Die Salesforce Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,00 %.

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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im Dow Jones.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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