Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 31.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,93 %
Performance 1M: +8,57 %
Tagesperformance: +3,03 %
Performance 1M: +24,96 %
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Tagesperformance: +2,71 %
Performance 1M: -3,21 %
Tagesperformance: +2,45 %
Performance 1M: -0,06 %
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Tagesperformance: +2,08 %
Performance 1M: +15,01 %
Tagesperformance: +2,00 %
Performance 1M: +11,35 %