RBC stuft SAINT GOBAIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Oliver Dyson passte sein Bewertungsmodell für den Baustoffkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie an die vorgelegten Halbjahreszahlen an - mit einer leicht positiven Anpassung beim Umsatz und einer negativen beim operativen Ergebnis (Ebitda)./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 14:28 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 81,38EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 20:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Oliver Dyson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar