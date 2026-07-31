JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach weitgehend erwartungsgemäßen Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller stecke noch in der Frühphase eines Wandlungsprozesses, schrieb Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine jüngsten Marktbeobachtungen jedoch hätten keine Anzeichen für eine nennenswerte Trendwende ergeben, was die Produktakzeptanz und die Markenwahrnehmung betreffe. Das herausfordernde Konsumumfeld komme erschwerend hinzu./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 19:28 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,93 % und einem Kurs von 27,54EUR auf Tradegate (31. Juli 2026, 21:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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