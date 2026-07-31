Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,50 %
Performance 1M: -4,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,46 %
Performance 1M: -3,88 %
Tagesperformance: -6,12 %
Performance 1M: -18,76 %
Tagesperformance: -5,87 %
Performance 1M: -9,15 %
Tagesperformance: -5,86 %
Performance 1M: -21,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,24 %
Performance 1M: -36,31 %
Tagesperformance: +5,07 %
Performance 1M: +20,00 %
Tagesperformance: +5,04 %
Performance 1M: -1,28 %
Tagesperformance: -4,39 %
Performance 1M: -24,45 %
Tagesperformance: +4,18 %
Performance 1M: -16,33 %
Tagesperformance: -4,18 %
Performance 1M: -34,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,01 %
Performance 1M: +8,57 %
Tagesperformance: -3,87 %
Performance 1M: -17,44 %
Tagesperformance: -3,65 %
Performance 1M: +5,97 %
Tagesperformance: -3,32 %
Performance 1M: +3,66 %
Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: +19,40 %
Tagesperformance: +3,06 %
Performance 1M: +24,96 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,01 %
Performance 1M: +10,51 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: -0,88 %
Tagesperformance: -2,86 %
Performance 1M: +17,83 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: +6,35 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: -21,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: -28,87 %
Tagesperformance: +2,69 %
Performance 1M: -3,21 %
Tagesperformance: +2,46 %
Performance 1M: -6,34 %
Tagesperformance: +2,25 %
Performance 1M: -0,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: +4,53 %
Tagesperformance: +2,05 %
Performance 1M: -4,09 %