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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 31.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,15 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Amazon derzeit überwiegend bullisch: Nachbörslich +6%; Zielanpassungen von Analysten (JPMorgan 365 USD; Jefferies 330 USD). Begründung: Q2‑Zahlen 2026 stark (Umsatz 200,6 Mrd USD, EPS 5,75 USD) und AWS-Wachstum als stärkstes seit 18 Quartalen; AWS-Auftragsbestand +132 Mrd USD. Erwartung weiterer Neubewertungen; Capex-Diskussion der Hyperscaler im Fokus.

    Alphabet
    Tagesperformance: +6,50 %
    Platz 2
    Performance 1M: -4,45 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Alphabet-Sentiment gemischt. Starke Quartalszahlen, Cloud-Wachstum und Gewinnsprung, doch negativer Free Cashflow und hohe Investitionen erhöhen Risiken. SpaceX/Anthropic-Beteiligungen liefern Buchgewinne, können aber kippen. Nvidia-Garantie (ca. 250 Mrd USD) wird kritisch gesehen. Liquide Mittel laut Post 11 ca. 242,5 Mrd USD. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Diskussion über 300 €-Marke.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: +6,46 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,88 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,46 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -6,12 %
    Platz 4
    Performance 1M: -18,76 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,12 %.

    Linde
    Tagesperformance: -5,87 %
    Platz 5
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart Linde
    ISIN: IE000S9YS762
    WKN: A3D7VW
    Die Linde Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,87 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -5,86 %
    Platz 6
    Performance 1M: -21,72 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,86 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE: Micron (MU) wird überwiegend vorsichtig bis negativ gesehen. Kurs um 830–850 USD; zeitweise −10% vom Hoch. 14-Tage-Verlauf ca. −11% (ca. 930→830). Einfluss von Burry-Shorts und geopolitischen Risiken; Erholung hängt von Deeskalation ab, bleibt spekulativ.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -5,24 %
    Platz 7
    Performance 1M: -36,31 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,24 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +5,07 %
    Platz 8
    Performance 1M: +20,00 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,07 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +5,04 %
    Platz 9
    Performance 1M: -1,28 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,04 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -4,39 %
    Platz 10
    Performance 1M: -24,45 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,39 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +4,18 %
    Platz 11
    Performance 1M: -16,33 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,18 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: -4,18 %
    Platz 12
    Performance 1M: -34,93 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,18 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu SpaceX: Kurzfristig möglicher Verkaufsdruck rund um das Lock-up-Ende nach Quartalszahlen; zugleich Hoffnungen auf Nachkaufchancen. Fundamentale Debatte: Starlink als Gewinnbeitrag vs. KI/R&D-Verluste, die Profitabilität belasten. Technisch gibt es kein klares Muster; 14-Tage-Kursentwicklung wurde nicht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Apple
    Tagesperformance: -4,01 %
    Platz 13
    Performance 1M: +8,57 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,01 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -3,87 %
    Platz 14
    Performance 1M: -17,44 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,87 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -3,65 %
    Platz 15
    Performance 1M: +5,97 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,65 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -3,32 %
    Platz 16
    Performance 1M: +3,66 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,32 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 17
    Performance 1M: +19,40 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +3,06 %
    Platz 18
    Performance 1M: +24,96 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,06 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetonline-Forum zu Microsoft ist das Anleger-Sentiment gemischt. Kurzfristig gab es Nachbörse-Aufschläge um ca. 2,5% (Beitrag 12) und Spekulationen auf einen Move über 460 USD mit Ziel 550–600 USD (Beitrag 1). Die 14-Tage-Performance wird als volatil beschrieben. Langfristig gilt Azure/Copilot/OpenAI als Wachstumstreiber; Risiken bleiben OpenAI-Verpflichtungen, Kapazitätsengpässe und hohe Investitionen (Beitrag 13,14).

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 19
    Performance 1M: +10,51 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 20
    Performance 1M: -0,88 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -2,86 %
    Platz 21
    Performance 1M: +17,83 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,86 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 22
    Performance 1M: +6,35 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 23
    Performance 1M: -21,33 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zu Nebius Group Registered (A) zeigt sich ein hoch volatiles und gemischtes Anleger-Sentiment. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs stark: minus 12,6% gestern, plus 27% heute; Hoch bei ca. 299 USD; aktuell ca. −37% vom Juni-Hoch. Risiken: Hebel-/Margin-Calls und externen Investoren (Leopold/Citadel). Fundamentale Signale: Umsatz/Gewinn steigen, aber kein klarer Katalysator; technische Spekulation dominiert. Ziel 200 USD wird diskutiert.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 24
    Performance 1M: -28,87 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,69 %
    Platz 25
    Performance 1M: -3,21 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,69 %.

    Warner Bros. Discovery (A)
    Tagesperformance: +2,46 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,34 %
    Chart Warner Bros. Discovery (A)
    ISIN: US9344231041
    WKN: A3DJQZ
    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,46 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,25 %
    Platz 27
    Performance 1M: -0,06 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,25 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE zeigt gemischtes NVIDIA-Sentiment: Kaufunter-200-$ als Chance, Basisinvestment, mit Seitwärtsbewegungen; Ziel über 200$. Fundamental diskutieren Beiträge große Garantien/Finanzierungen (OpenAI, Partner) – teils risikoreich, teils profitabel. KI-News dient Treiber. Technisch scheint der Kurs seitwärts zu laufen. 14-Tage-Kursveränderung wird im Text nicht angegeben.

    Copart
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 28
    Performance 1M: +4,53 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 29
    Performance 1M: -4,09 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

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