Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 31.07.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -7,50 %
Performance 1M: -6,22 %
Tagesperformance: +7,49 %
Performance 1M: +1,45 %
Tagesperformance: +6,95 %
Performance 1M: +12,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,56 %
Performance 1M: -4,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,54 %
Performance 1M: -3,88 %
Tagesperformance: -6,27 %
Performance 1M: -18,89 %
Tagesperformance: -6,25 %
Performance 1M: -6,89 %
Tagesperformance: -6,05 %
Performance 1M: -9,15 %
Tagesperformance: +6,02 %
Performance 1M: -22,61 %
Tagesperformance: -5,89 %
Performance 1M: -3,11 %
Tagesperformance: +5,78 %
Performance 1M: +5,21 %
Tagesperformance: -5,67 %
Performance 1M: -21,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,60 %
Performance 1M: +12,14 %
Tagesperformance: -5,24 %
Performance 1M: -36,31 %
Tagesperformance: +5,07 %
Performance 1M: +20,00 %
Tagesperformance: +5,02 %
Performance 1M: -1,28 %
Tagesperformance: -4,56 %
Performance 1M: -24,45 %
Tagesperformance: -4,47 %
Performance 1M: +3,37 %
Tagesperformance: +4,41 %
Performance 1M: -16,33 %
Tagesperformance: +4,40 %
Performance 1M: -4,35 %
Tagesperformance: -4,28 %
Performance 1M: +10,94 %
Tagesperformance: +4,28 %
Performance 1M: -6,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Performance 1M: +3,69 %
Tagesperformance: -4,10 %
Performance 1M: -3,03 %
Tagesperformance: +4,07 %
Performance 1M: +13,75 %
Tagesperformance: -4,05 %
Performance 1M: +14,03 %
Tagesperformance: +3,84 %
Performance 1M: +4,01 %
Tagesperformance: +3,77 %
Performance 1M: -4,54 %
Tagesperformance: +3,73 %
Performance 1M: +0,79 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +8,57 %
Tagesperformance: +3,71 %
Performance 1M: -32,25 %
Tagesperformance: -3,66 %
Performance 1M: -2,91 %
Tagesperformance: -3,66 %
Performance 1M: -24,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,63 %
Performance 1M: -4,90 %
Tagesperformance: -3,57 %
Performance 1M: +6,99 %
Tagesperformance: +3,52 %
Performance 1M: +19,51 %
Tagesperformance: -3,43 %
Performance 1M: +5,72 %
Tagesperformance: +3,42 %
Performance 1M: -6,05 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +15,85 %