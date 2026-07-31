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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 31.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 31.07.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,92 %.

    Corteva
    Tagesperformance: -7,50 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,22 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,50 %.

    Eaton
    Tagesperformance: +7,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,45 %
    Chart Eaton
    ISIN: IE00B8KQN827
    WKN: A1J88N
    Die Eaton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,49 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +6,95 %
    Platz 4
    Performance 1M: +12,89 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,95 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Amazon derzeit überwiegend bullisch: Nachbörslich +6%; Zielanpassungen von Analysten (JPMorgan 365 USD; Jefferies 330 USD). Begründung: Q2‑Zahlen 2026 stark (Umsatz 200,6 Mrd USD, EPS 5,75 USD) und AWS-Wachstum als stärkstes seit 18 Quartalen; AWS-Auftragsbestand +132 Mrd USD. Erwartung weiterer Neubewertungen; Capex-Diskussion der Hyperscaler im Fokus.

    Alphabet
    Tagesperformance: +6,56 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,45 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Alphabet-Sentiment gemischt. Starke Quartalszahlen, Cloud-Wachstum und Gewinnsprung, doch negativer Free Cashflow und hohe Investitionen erhöhen Risiken. SpaceX/Anthropic-Beteiligungen liefern Buchgewinne, können aber kippen. Nvidia-Garantie (ca. 250 Mrd USD) wird kritisch gesehen. Liquide Mittel laut Post 11 ca. 242,5 Mrd USD. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben. Diskussion über 300 €-Marke.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: +6,54 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,88 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,54 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -6,27 %
    Platz 7
    Performance 1M: -18,89 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,27 %.

    Live Nation Entertainment
    Tagesperformance: -6,25 %
    Platz 8
    Performance 1M: -6,89 %
    Chart Live Nation Entertainment
    ISIN: US5380341090
    WKN: A0H0VZ
    Die Live Nation Entertainment Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,25 %.

    Linde
    Tagesperformance: -6,05 %
    Platz 9
    Performance 1M: -9,15 %
    Chart Linde
    ISIN: IE000S9YS762
    WKN: A3D7VW
    Die Linde Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,05 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +6,02 %
    Platz 10
    Performance 1M: -22,61 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,02 %.

    T. Rowe Price Group
    Tagesperformance: -5,89 %
    Platz 11
    Performance 1M: -3,11 %
    Chart T. Rowe Price Group
    ISIN: US74144T1088
    WKN: 870967
    Die T. Rowe Price Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,89 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +5,78 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,78 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: -5,67 %
    Platz 13
    Performance 1M: -21,72 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,67 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE: Micron (MU) wird überwiegend vorsichtig bis negativ gesehen. Kurs um 830–850 USD; zeitweise −10% vom Hoch. 14-Tage-Verlauf ca. −11% (ca. 930→830). Einfluss von Burry-Shorts und geopolitischen Risiken; Erholung hängt von Deeskalation ab, bleibt spekulativ.

    Verisk Analytics
    Tagesperformance: -5,60 %
    Platz 14
    Performance 1M: +12,14 %
    Chart Verisk Analytics
    ISIN: US92345Y1064
    WKN: A0YA2M
    Die Verisk Analytics Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,60 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: -5,24 %
    Platz 15
    Performance 1M: -36,31 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,24 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +5,07 %
    Platz 16
    Performance 1M: +20,00 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,07 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: +5,02 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,28 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,02 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -4,56 %
    Platz 18
    Performance 1M: -24,45 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    Tyson Foods (A)
    Tagesperformance: -4,47 %
    Platz 19
    Performance 1M: +3,37 %
    Chart Tyson Foods (A)
    ISIN: US9024941034
    WKN: 870625
    Die Tyson Foods (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,47 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: +4,41 %
    Platz 20
    Performance 1M: -16,33 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,41 %.

    Weyerhaeuser
    Tagesperformance: +4,40 %
    Platz 21
    Performance 1M: -4,35 %
    Chart Weyerhaeuser
    ISIN: US9621661043
    WKN: 854357
    Die Weyerhaeuser Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,40 %.

    Tyler Technologies
    Tagesperformance: -4,28 %
    Platz 22
    Performance 1M: +10,94 %
    Chart Tyler Technologies
    ISIN: US9022521051
    WKN: 917099
    Die Tyler Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,28 %.

    Trane Technologies
    Tagesperformance: +4,28 %
    Platz 23
    Performance 1M: -6,11 %
    Chart Trane Technologies
    ISIN: IE00BK9ZQ967
    WKN: A2P09K
    Die Trane Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,28 %.

    Smurfit Westrock Public Limited Company
    Tagesperformance: -4,11 %
    Platz 24
    Performance 1M: +3,69 %
    Chart Smurfit Westrock Public Limited Company
    ISIN: IE00028FXN24
    WKN: A40C7D
    Die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,11 %.

    Edison
    Tagesperformance: -4,10 %
    Platz 25
    Performance 1M: -3,03 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,10 %.

    Zebra Technologies (A)
    Tagesperformance: +4,07 %
    Platz 26
    Performance 1M: +13,75 %
    Chart Zebra Technologies (A)
    ISIN: US9892071054
    WKN: 882578
    Die Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,07 %.

    International Paper
    Tagesperformance: -4,05 %
    Platz 27
    Performance 1M: +14,03 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    Apollo Global Management
    Tagesperformance: +3,84 %
    Platz 28
    Performance 1M: +4,01 %
    Chart Apollo Global Management
    ISIN: US03769M1062
    WKN: A3DB5F
    Die Apollo Global Management Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,84 %.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: +3,77 %
    Platz 29
    Performance 1M: -4,54 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,77 %.

    Ingersoll Rand
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 30
    Performance 1M: +0,79 %
    Chart Ingersoll Rand
    ISIN: US45687V1061
    WKN: A2P070
    Die Ingersoll Rand Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    Apple
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 31
    Performance 1M: +8,57 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +3,71 %
    Platz 32
    Performance 1M: -32,25 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,71 %.

    Crown Castle
    Tagesperformance: -3,66 %
    Platz 33
    Performance 1M: -2,91 %
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,66 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -3,66 %
    Platz 34
    Performance 1M: -24,11 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,66 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Moderna-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Erwartungen, aber starke Intraday-Volatilität. Vorbörsliche Verluste, teils Erholungen im Handel. Fundamental belastet: Norovirus-Impfstoffkandidat mRNA-1403 verfehlte Zwischenkriterien; Earnings liefern teils positive Signale. Goldman Sachs neutral, Ziel ca. 67 USD. Anleger warten auf klare News. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: konkrete Prozentzahl fehlt.

    F5
    Tagesperformance: +3,63 %
    Platz 35
    Performance 1M: -4,90 %
    Chart F5
    ISIN: US3156161024
    WKN: 922977
    Die F5 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,63 %.

    Avery Dennison
    Tagesperformance: -3,57 %
    Platz 36
    Performance 1M: +6,99 %
    Chart Avery Dennison
    ISIN: US0536111091
    WKN: 850354
    Die Avery Dennison Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,57 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 37
    Performance 1M: +19,51 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    Incyte
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 38
    Performance 1M: +5,72 %
    Chart Incyte
    ISIN: US45337C1027
    WKN: 896133
    Die Incyte Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: +3,42 %
    Platz 39
    Performance 1M: -6,05 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,42 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 40
    Performance 1M: +15,85 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 31.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 31.07.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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