ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'
- Bernstein hebt Kursziel EssilorLuxottica auf 200
- Einstufung bleibt Market-Perform unverändert
- Solca hob Gewinnprognose nach besserem Halbjahr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 185 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Luca Solca berücksichtige in einer am Freitag vorliegenden Studie die vorgelegten Halbjahreszahlen in seinen Schätzungen - mit dem Effekt, dass er seine Gewinnprognose wegen des besser als erwarteten operativen Ergebnisses anhob./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 18:11 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 165,6 auf Tradegate (31. Juli 2026, 21:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 76,75 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +9,50 %/+84,51 % bedeutet.