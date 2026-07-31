Bernstein hebt Ziel für EssilorLuxottica - 'Market-Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 165,6 auf Tradegate (31. Juli 2026, 21:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,57 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 76,75 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 181,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von +9,50 %/+84,51 % bedeutet.