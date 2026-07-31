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    Besonders beachtet!

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    INDUS Holding Aktie mit kräftigem Kursplus - 31.07.2026

    Am 31.07.2026 ist die INDUS Holding Aktie, bisher, um +5,17 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der INDUS Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - INDUS Holding Aktie mit kräftigem Kursplus - 31.07.2026
    Foto: INDUS Holding AG

    INDUS Holding ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Industrieunternehmen (u.a. Bau/Infrastruktur, Maschinen- & Fahrzeugtechnik, Metalltechnik). Sie bietet Finanzierung, Strategie- und Nachfolgelösungen. Marktstellung: bedeutender deutscher Mittelstands-Portfoliohalter. Konkurrenten: Aurelius, MBB, Gesco. USP: Fokus auf profitable Nischen-Mittelständler, langfristiger Buy-and-Build-Ansatz.

    INDUS Holding Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.07.2026

    Die INDUS Holding Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,17 % auf 31,55 zulegen. Das sind +1,55  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der INDUS Holding Aktie. Nach einem Plus von +0,76 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,55. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die INDUS Holding Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,30 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die INDUS Holding Aktie damit um +17,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von INDUS Holding +11,44 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,73 % geändert.

    INDUS Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,29 %
    1 Monat +22,91 %
    3 Monate +9,30 %
    1 Jahr +30,39 %
    Stand: 31.07.2026, 22:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur INDUS Holding Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursentwicklung und die fundamentalen Treiber bei INDUS: Prognoseerhöhung 2026 (Umsatz 1,90–2,10 Mrd., adjusted EBITA 220–260 Mio., Marge 11–13%), starkes H1 (Umsatz 965,2 Mio., adj. EBITA 123,5 Mio., Marge 12,8%). Diskussionen heben günstige Bewertung (KGV ~9, KUV 0,4, EK>40%, ansprechende Dividende) hervor; Risiken sind hoher Working-Capital-Bedarf, H1-FCF -36,9 Mio., mögliche Normalisierung der Wolframpreise und zunehmender Wettbewerb.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber INDUS Holding eingestellt.

    Zur INDUS Holding Diskussion

    Informationen zur INDUS Holding Aktie

    Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,59 Mio.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Wall Street stabil: Amazon glänzt, Apple stürzt ab


    Zwischen roten Vorzeichen in Frankfurt und stabilen Kursen an der Wall Street: Die heutigen Bewegungen in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 könnten kaum gegensätzlicher sein.

    So schlagen sich die Wettbewerber von INDUS Holding

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. mutares notiert im Minus, mit -0,46 %.

    INDUS Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die INDUS Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INDUS Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    INDUS Holding

    +5,33 %
    +17,29 %
    +22,91 %
    +9,30 %
    +30,39 %
    +28,13 %
    -11,23 %
    -28,02 %
    +122,80 %
    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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