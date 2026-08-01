wO-User zu TeamViewer Q2-Bericht: "Zahlen sind in Ordnung, war erwartbar..."

Die Diskussion rund um TeamViewer war in dieser Woche erstmals das aktivste Thema in der wallstreetONLINE-Community. Auslöser war die Veröffentlichung der H1-2026-Ergebnisse sowie der dazugehörigen „Q2 2026 Results Presentation“ am Dienstag, dem 28. Juli, die von den Anlegern intensiv diskutiert wurden.

Im Mittelpunkt standen die bestätigte Jahresprognose, die Entwicklung des Enterprise-Geschäfts sowie die Aussicht auf eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr 2026. Während viele Anleger die solide Profitabilität und die günstige Bewertung der Aktie hervorheben, äußern andere Zweifel, ob die angekündigte Trendwende beim Wachstum tatsächlich gelingt.

Hier einige Stimmen aus der wO-Community zu den TeamViewer Q2-2026-Ergebnissen:

Dreiseitensteak: "Sieht doch gut aus"

Georg_Soros: "Die Q2-Zahlen sind da und zeigen genau das erwartete Übergangsjahr, allerdings mit gedämpfter Dynamik im Enterprise-Segment. Der währungsbereinigte Enterprise-ARR wuchs um +8,3% cc auf 235,5Mio. EUR. Das ist solide, liegt aber unter der erhofften zweistelligen Beschleunigung, weil das schrumpfende SMB-Geschäft (-3,6% cc) den Gesamt-ARR bremst.

Das Management verweist im Bericht explizit darauf, dass die zugrunde liegenden operativen Frühindikatoren (u.a. TeamViewer ONE) im Quartalsverlauf angezogen haben und bekräftigt die erwartete Wachstumsbeschleunigung für das 2. Halbjahr 2026. Wer hier heute ein Kursfeuerwerk erwartet hat, wird enttäuscht – die Bullen-Story verlagert sich damit nun endgültig komplett auf das zweite Halbjahr, wo das Management jetzt liefern MUSS."

IchbinausHamburg: "Alles Hoffen hat leider nichts gebracht. Die Zahlen sind so schlecht wie befürchtet:

Umsatz 182,7 Mio. EUR -4,1%

AEbitda 78,9 Mio. EUR -6%

EBitda 70,9 Mio. EUR -9%

Operativer Cashflow -20%

Kundenanzahl -7%

Ich schätze heute -15 bis -20% im Kurs.

Es tut mir leid. Ich hätte Euch wirklich ein besseres Ergebnis gewünscht.Vielleicht im nächsten Quartal. So long. Ich bin raus."

AhaSoso: "Zahlen ziemlich solide. Würde mich aber wundern, wenn es diesmal reicht. Die Zahlen warn auch die letzten Quartale solide. Trendwende erkennbar bewerte ich als sehr positiv. Bin gespannt, ob man aber erstmal harte Fakten sehen will. Normalerweise sucht man bei TMV immer das Haar in der Suppe."

katjuscha-research: "Es ist genauso gekommen wie ich die letzten Wochen hier beschrieben hatte, nämlich dass die Konsensschätzungen bei Umsatz und AEbitda für Q2 minimal zu hoch sein dürften, aber es auf Annual Recurring Revenue, Überschuss und Ausblick ankommt, und da hat man überzeugt. Man wird die Jahresprognose treffen, beim Umsatz vermutlich am unteren Rand, beim EBITDA eher am oberen Rand und der Überschuss entwickelt sich erfreulich. Es wird wohl auf rund 90-95 Cents EPS hinauslaufen, sogar besser als ich die letzten Tage erhofft hatte.

Bin gespannt was der Kurs machen wird, aber sollte es etwas abwärts gehen, dürfte das ne gute Gelegenheit für Zukäufe sein. Das Q3 dürfte bereits klare Verbesserungen zeigen, vor allem beim Überschuss. Ab Q4 erwarte ich dann auch deutlicheres Umsatzwachstum."

Turbodein: "Bin sehr zufrieden mit den Zahlen und vor allem mit den Zukunftsaussichten (Wachstumsbeschleunigung im 2. HJ). Alle, die mit Börseneröffnung auf nen schnellen Euro gewettet hatten, müssen sich eben noch etwas gedulden. Die Belohnung gibts später. Mal sehen, was die Großen in der Xetra-Eröffnung heute so treiben."

katjuscha_research: "Man sollte aber auch auf das hören was der Vorstand nach Q1 sagte statt wie manche User hier in den letzten Wochen viel zu hohe Erwartungen zu schüren. Manch jemand hat schon völlig unsachlich auf eine Prognoseanhebung spekuliert.

Der Vorstand hatte nach Q1 klar gesagt, dass Q2 noch Verhalten laufen wird und die Jahresprognose auf einem besseren zweiten Halbjahr beruht. Das hat er auch klar begründet. Und genau diese Dinge treffen jetzt auch ein, wie man auch am ARR sieht. Genau wegen dem ARR vor einem Jahr (Q2/25 und vor allen Q3/25) war damals der Kurs unter Druck gekommen. Nun sehen wir positive Tendenzen, plus größtenteils wegfallende Sonderfaktoren, wobei die immernoch teilweise belasteten.

Wenn nun das ARR ein Vorbote etwas zeitversetzt für den Umsatz ist, und sich Marge und Kosten anschaut, lässt sich eigentlich gut erkennen, dass man die Jahresprognose im großen und Ganzen treffen wird und man das Tal durchschritten hat. Das läuft auf rund 150 Mio Überschuss (falls sich die Währungspaare so halten wie aktuell sogar etwas mehr denkbar) und 180 Mio FCF hinaus. Damit haben wir eine dramatische Unterbewertung bei einer MarketCap von 920 Mio €."

darauf Dreiseitensteak: "Ja, mit Verzögerung müsste das mit dem Annual Recurring Revenue so sein. Einige kennen TV noch nicht so, dachten eben das Microsoft, Salesforce Servicenow schon direkt durchschlagen, aber das braucht Zeit und keiner kennt jetzt schon den Umsatztreiber der dahinter steht. Wiederum andere ließen sich vom Kurs blenden."

darauf Accountant1987: "Doch, eben schon. Ich vergleiche ja nicht vom Produkt her (SW --> B2B vs. Kochbox --> B2C), sondern von der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Und da lässt sich leider festhalten, dass vor Corona beide Unternehmen - auf Basis einer niedrigen Ausgangsbasis - schön gewachsen sind, dann den Corona-Push hatten und seitdem vor sich hindümpeln - und damit meine ich nicht den Kurs (der ist kurzfristig ja eh egal) sondern eben die fundamentale Entwicklung. THEORETISCH gibt es zig Megatrends, die bei TV positiv reinspielen sollten... Theoretisch. Nur leider tun sie das nicht, darum würde ich das Produkt an sich als zu schwach einstufen (z.B. Wettbewerbssituation mit RustDesk, Microsoft Remote Help, AnyDesk etc.). Locked-In-Effekte vermutlich auch recht überschaubar. Und "Gefahr" durch KI durchaus real. TV ist ja kein im Herzen des Unternehmens verankertes ERP-System (wie SAP) sondern "nur" eine SW, die "oben" andockt. Das ist recht schnell ersetzbar."

darauf smallvalueinvestor: "Ich sehe es ein wenig anders: Rechne/Hoffe mit eher 160 Mio FCF. Unterbewertung ok, aber nicht dramatisch, da ich auch die Verschuldung von ca 800 Mio betrachte on top auf die MK von ca. 900. Bin aber positiv gestimmt.

Ich gehe mal davon aus, das man den Fehler 2025 nicht ein zweites mal macht und das wir in H2 endlich wieder, auch Gesamtwachstum sehen. Amerika hoffentlich auch."

Accountant1987: "Das einzig positive ist die "Hoffnung (von mir aus auch "Erwartung") auf ein gutes 2. Halbjahr". Dass das völlig unsicher ist und der Markt da nicht jubelt, sollte klar sein. Wenn das 2. HJ dann wieder nur so "lala" wird, kann man jetzt schon sicher sagen, dass die Story sein, wird, dass es halt nochmal ein Übergangsjahr war und dass dann eben in 2027 eben alles besser sein wird. Dann beginnt das Spiel wieder von vorne, wenn das 1. HJ nicht optimal wird, dann spekuliert man halt wieder auf das 2. HJ. Usw.

Wie gesagt, wenn das Produkt tatsächlich stark wäre, dann würden die zig Megatrends dafür sorgen, dass TV hier Hammerzahlen raushaut. "Remote Work", Fernwartung sind ja Themen, die in der Theorie nicht von der Hand zu weisen sind. In der Praxis schauts bei TV dann aber leider anders aus.

Muhlan: Egal wie man die Zahlen zu Q2 2026 bewertet, Fakt ist dass diese Zahlen die aktuelle Bewertung nicht rechtfertigen. Der aktuelle Kurs impliziert einen Rückgang beim Umsatz und EBITDA im zweistelligen Bereich innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre.

Dass das nicht eintreten wird haben die Zahlen und der Ausblick heute gezeigt, so dass dieses dooms day Szenario über die nächsten Wochen ausgepreist werden sollte, wodurch bei normaler Marktlage der Kurs Richtung 10 € klettern sollte.

Risiko bleibt neben dem Hohldrehen der diversen Diktatoren dieser Erde, eine erneute KI Hysterie, zusätzliche Chance für den Kurs würde sich dagegen aus einer Renaissance der Software Aktien an der Börse ergeben."

darauf katjuscha_research: "Es wird immer sehr gut positionierte Konzerne geben, die auch in schwachen Zeiten wachsen. Die sind auch entsprechend bewertet. Atoss, SAP oder auch eine Nemetschek sind in ihrer Branche halt völlig unumstritten. Die sind zwar durch die KI Diskussion auch stark im Kurs zurückgekommen, aber es besteht da jetzt kein großer Zweifel an ihrer Marktstellung. Aber die haben dann halt FCF Yields von 4-5% und teilweise immernoch KGVs von 20. Zum Vergleich liegt Teamviewer bei FCF Yield von 11% (nächstes Jahr vermutlich bei 13%) und KGV von rund 6,5, ppa bereinigt sogar unter 5,5."

muhlan: "Beeindruckend ist meines Erachtens, dass die AI sessions in Q2 2026 mit 1,4 Millionen genauso hoch waren wir die kumulierten AI sessions aus Q4 2025 und Q1 2026 (Folie 18 der Presentation zu den Q2 2026 Zahlen). Der Trend zeigt also steil nach oben

cashtoeter: Dafür, dass TMV hier ja schon von manchen als Todeskandidat gehandelt wird, finde ich die Zahlen ganz solide. TMV ist auf dem Weg zu einem Jahresgewinn von ca. 0,80 - 1,00 EUR, wodurch sich für die Softwarebranche ein geradezu lächerliches KGV ergibt. Der Kurs sollte damit nach unten gut abgesichert sein, nach oben eröffnet sich deutliches Potenzial, zum einen aus der Rückkehr zu einem realistischen KGV als auch aus den Wachstumschancen. Ich halte hier 100% Kursplus innerhalb von 12 Monaten locker für möglich."

DerKönig: "Für mich ist das Entscheidende, dass TV wieder 30 Mio Schulden getilgt hat."

HeyBen: "Zahlen sind in Ordnung, war erwartbar, dass diese wie erwartet eintreten. Vermutlich wurden neue Deals auch noch absichtlich in Q3 verlegt, damit Q3 besser wirkt.

Sehe hier aktuell viel positivies, auch die Kooperationen sind interessant, Schulden werden kontinuierlich getilgt und ARR bleibt auch solide als Baseline vorhanden. Die Transformation weg von manueller Fernwartung scheint auch funktioniert zu haben und natürlich. KI macht uns nicht alle arbeitslos. Sollte Steil nicht den nächsten Bock schießen sehe ich hier eine kontinuirliche gemütliche Aufwärtsbewegung."

Georg_Soros: "Die Story bei TeamViewer ist ein reines Value- und Restrukturierungs-Investment. Man kauft eine hochprofitable Cash-Maschine zum Spottpreis und bekommt die Option auf eine Wachstums-Trendwende im zweiten Halbjahr quasi geschenkt. Wenn diese Trendwende allerdings ausbleibt, bleibt die Aktie genau das, was sie im Moment ist."

Subvers: "Ich denke es herrscht Konsens, dass Teamviewer eine ziemliche Gurke ist. Solange Steil am Ruder ist, braucht man hier eigentlich sowieso nicht investieren. Er hat längst hinglänglich bewiesen, dass er im Schönreden stark ist, leider war es das dann aber auch schon. Nachdem er bereits durch eine Vielzahl eklatanter Fehlentscheidungen aufgefallen ist, wird er sicherlich auch in Zukunft nicht plötzlich zum genialen Unternehmenslenker mutieren. ChatGPT bewertet die Q2 Zahlen bei mir übrigens mit 6,5/10 und vergibt die Note: mittelmäßig.

Das Problem nun: es gibt etliche Unternehmen, die auch ausgebombt sind und erstklassig abgeliefert haben. Warum soll man also eine Aktie nehmen die ausgebombt ist und mittelmäßig abliefert."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei TeamViewer gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur TeamViewer teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wO anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community