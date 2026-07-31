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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Gewinne - Amazon treibt Nasdaq-Erholung voran

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen schlossen im Juli mit weiteren Gewinnen
    • Nasdaq 100 erholte sich nach deutlichen Verlusten
    • Dow mit Monatsplus, Nasdaq 100 bleibt deutlich im Minus
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Gewinne - Amazon treibt Nasdaq-Erholung voran
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten, denn eine Zeit lang mussten sie um ihre Anschlussgewinne fürchten. Mit den gefeierten Zahlen des Online-Händlers Amazon im Rücken war das Ergebnis dann aber positiv, auch wenn Apple enttäuschte.

    Der technologielastige Nasdaq 100 ging 0,60 Prozent höher bei 28.274,20 Punkten ins Ziel, nachdem er früh bis zu 1,8 Prozent gewonnen hatte. Andere US-Indizes schlugen im Tagesverlauf weniger stark aus, folgten aber der Nasdaq nach oben. Der Dow Jones Industrial legte um 0,53 Prozent auf 52.485,03 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 7.489,72 Zähler.

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    Auf Wochensicht ergaben sich für die drei Leitindizes Gewinne von bis zu einem Prozent. Zu Ende ging am Freitag auch der Juli, dies aber mit einem getrübten Bild an der Nasdaq. Während der Dow den Monat 0,3 Prozent höher beendete, bleibt für den Nasdaq 100 trotz der jüngsten Erholung ein deutlicher Abschlag von 6,6 Prozent in den Büchern. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend.

    Amazon stand mit einem Kurssprung um 15 Prozent im Gegensatz zur Apple-Aktie ab, die in den vergangenen Wochen mit einer Rekordserie aber auch einen besseren Lauf hinter sich hatte. Die Titel des Handelsriesen erreichten den höchsten Stand seit Ende Mai, während die Anteile des iPhone-Herstellers mit minus sieben Prozent unter einem enttäuschenden Umsatzausblick litten. Apple machen vor dem Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu schaffen.

    Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die Anleger überzeugte. Der Handelsriese steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Analyst Brad Erickson von RBC. Dass noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen soll, beunruhigte die Anleger nun nicht mehr. Doug Anmuth von JPMorgan kommentierte dazu, dass sich die Investitionen auszahlen würden.

    Vor Amazon waren am Vortag schon die Resultate von Microsoft sehr stark ausgefallen. "Die entscheidende Frage für Investoren lautet nun, ob die zurückliegende Schwäche KI-bezogener Sektoren einen langfristigen Wendepunkt oder lediglich eine Umschichtung der Portfolios dargestellt hat", sagten die Strategen von Bespoke Investment Group. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe dabei die Saisonalität, da August und September bekanntermaßen schwache Börsenmonate seien.

    Zahlen für das zweite Quartal legten auch zwei große Öl-Konzerne vor. Da ExxonMobil die Gewinnerwartungen von Analysten etwas verfehlte, sank der Aktienkurs um ein Prozent. Chevron hingegen schnitt besser ab als es vom Markt erwartet wurde, und so legte das Papier um 2,4 Prozent zu. In der Branche stand auch der am Freitag wieder etwas höhere Ölpreis im Fokus.

    Mit Reddit und Roblox gerieten zwei Internet-Aktien wegen enttäuschender Nutzerzahlen in einen tiefen Abwärtsstrudel: Ihre Kurse brachen um 21 respektive 27 Prozent ein. Der Coinbase-Kurs rutschte außerdem um mehr als zehn Prozent ab, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,76 % und einem Kurs von 235,6 auf Lang & Schwarz (31. Juli 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +14,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,53 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 326,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +29,46 %/+54,92 % bedeutet.





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