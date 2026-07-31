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    Spanien

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    Nahezu alle Migranten haben Ceuta verlassen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ceuta-Krise praktisch überwunden nach Marokko
    • Schengen-Integrität laut Spanien gewährleistet
    • EU-Experten und Botschafter beraten Entwicklungen
    Spanien - Nahezu alle Migranten haben Ceuta verlassen
    Foto: Siarhei - 356130783

    MADRID/CEUTA (dpa-AFX) - Die Migrationskrise in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ist nach Angaben der spanischen Regierung nach dem Andrang von mindestens 50.000 Menschen nun praktisch überwunden. "Nahezu alle, die in Ceuta angekommen waren, sind inzwischen wieder nach Marokko zurückgekehrt", schrieb Außenminister José Manuel Albares auf X.

    Die Integrität des Schengen-Raums sei gewährleistet. Es sei nicht möglich, auf das spanische Festland zu gelangen, ohne sich auszuweisen, erklärte Albares nach Kritik anderer Staaten der Europäischen Union. Er kritisierte die "interessengeleitete Verwirrung" rund um die Krise - ohne direkt auf eine bestimmte Regierung hinzuweisen. Zuvor hatte Italien angekündigt, das Schengen-Abkommen über den freien Personenverkehr in der EU gegenüber Spanien vorübergehend auszusetzen.

    EU will die Entwicklungen in Ceuta bewerten

    EU-Migrationskommissar Magnus Brunner schrieb auf X, Albares habe ihm in einem Telefonat erzählt, dass "praktisch alle, die nach Ceuta eingereist waren, zurückgekehrt sind". "Keine einzige Person hat die Grenze zum EU-Festland überschritten." Man bleibe in engem Kontakt.

    Am Samstag wollen sich Experten der EU-Mitgliedstaaten über die Entwicklungen austauschen, wie ein Sprecher der irischen Ratspräsidentschaft zuvor mitgeteilt hatte. Am Montag folge ein Treffen der Botschafter der EU-Staaten, um die Entwicklungen zu bewerten und die Koordinierung zu erleichtern./aso/DP/he






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