🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGuangzhou Automobile Group Ltd (H) AktievorwärtsNachrichten zu Guangzhou Automobile Group Ltd (H)
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    GAC Group wird zum 14. Mal in Folge in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen und unterstreicht damit anhaltendes globales Wachstum

    GAC Group wird zum 14. Mal in Folge in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen und unterstreicht damit anhaltendes globales Wachstum
    Foto: vadimborkin - 258917169

    GUANGZHOU, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte Fortune seine Global-500-Liste für 2026, in der GAC Group zum 14. Mal in Folge vertreten ist und damit einen weiteren Meilenstein auf dem globalen Entwicklungsweg des Unternehmens erreicht.

    Dass GAC nach seiner erstmaligen Aufnahme nun bereits seit 14 Jahren ununterbrochen auf der Liste vertreten ist, spiegelt den langjährigen Einsatz des Unternehmens für die Entwicklung hochwertiger Produkte und die Schaffung von Mehrwert für die Kunden wider. Dieser Erfolg unterstreicht GACs Beitrag zur Weiterentwicklung der chinesischen Automobilindustrie und verdeutlicht zugleich den Wandel des Unternehmens von einem führenden Automobilhersteller auf dem Heimatmarkt zu einem zunehmend global agierenden Automobilkonzern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Phillips 66!
    Long
    188,39€
    Basispreis
    2,12
    Ask
    × 8,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    238,43€
    Basispreis
    2,36
    Ask
    × 7,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    2026 ist für GAC ein Meilensteinjahr. Am 16. Juli rollte das 30-millionste Fahrzeug im Werk von GAC vom Band. Vom ersten Fahrzeug bis zur Auslieferung des 30-millionsten Fahrzeugs legte GAC diesen Weg in nur 29 Jahren zurück und erreichte damit ein beeindruckendes „GAC-Tempo". Hinter diesem Erfolg stehen die Kaufentscheidungen und das Vertrauen von Dutzenden Millionen Kunden, GACs langjähriges Engagement für Qualität und Sicherheit sowie die Entschlossenheit des Unternehmens, die Elektrifizierung und den Wandel hin zu intelligenten Technologien voranzutreiben. Dies spiegelt zugleich den umfassenderen Wandel der chinesischen Automobilindustrie von mengengetriebenem zu wertorientiertem Wachstum wider.

    GACs Auslandsgeschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 weiterhin dynamisch: Die Exporte beliefen sich insgesamt auf 121 483 Fahrzeuge und lagen damit 132 % über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 110 Ländern und Gebieten tätig, verfügt über 746 Vertriebs- und Servicestellen sowie 7 Produktionswerke im Ausland und hat insgesamt mehr als 540 000 Fahrzeuge exportiert. Die Märkte in verschiedenen Regionen verzeichneten ein kräftiges Wachstum: Im asiatisch-pazifischen Raum belegte GAC in Hongkong (China) bei den Verkäufen von Elektro-Pkw den ersten Platz, während das Unternehmen in Thailand beim Marktanteil im Elektrotaxi-Segment an der Spitze liegt; in Amerika erzielten Mexiko und Bolivien herausragende Ergebnisse; mehrere Länder im Nahen Osten sowie in Afrika verzeichneten dreistelliges Wachstum; zudem hat GAC Märkte wie das Vereinigte Königreich und Spanien erschlossen, während im österreichischen Werk in Graz die Serienproduktion angelaufen ist und damit die weltweite Lokalisierung weiter beschleunigt.

    Nach 14 Jahren in Folge auf der Fortune-Global-500-Liste wird GAC seinen Kurs im Zuge der qualitativen Weiterentwicklung und globalen Transformation der Branche fortsetzen, seiner unternehmerischen Verantwortung gerecht werden, seinen Verpflichtungen nachkommen sowie gemeinsam mit seinen Kunden weltweit voranschreiten.

    Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-group-wird-zum-14-mal-in-folge-in-die-fortune-global-500-liste-aufgenommen-und-unterstreicht-damit-anhaltendes-globales-wachstum-302840349.html




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    GAC Group wird zum 14. Mal in Folge in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen und unterstreicht damit anhaltendes globales Wachstum GUANGZHOU, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ - Kürzlich veröffentlichte Fortune seine Global-500-Liste für 2026, in der GAC Group zum 14. Mal in Folge vertreten ist und damit einen weiteren Meilenstein auf dem globalen Entwicklungsweg des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     