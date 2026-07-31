GAC Group wird zum 14. Mal in Folge in die Fortune-Global-500-Liste aufgenommen und unterstreicht damit anhaltendes globales Wachstum

Dass GAC nach seiner erstmaligen Aufnahme nun bereits seit 14 Jahren ununterbrochen auf der Liste vertreten ist, spiegelt den langjährigen Einsatz des Unternehmens für die Entwicklung hochwertiger Produkte und die Schaffung von Mehrwert für die Kunden wider. Dieser Erfolg unterstreicht GACs Beitrag zur Weiterentwicklung der chinesischen Automobilindustrie und verdeutlicht zugleich den Wandel des Unternehmens von einem führenden Automobilhersteller auf dem Heimatmarkt zu einem zunehmend global agierenden Automobilkonzern.

GUANGZHOU, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Kürzlich veröffentlichte Fortune seine Global-500-Liste für 2026, in der GAC Group zum 14. Mal in Folge vertreten ist und damit einen weiteren Meilenstein auf dem globalen Entwicklungsweg des Unternehmens erreicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

2026 ist für GAC ein Meilensteinjahr. Am 16. Juli rollte das 30-millionste Fahrzeug im Werk von GAC vom Band. Vom ersten Fahrzeug bis zur Auslieferung des 30-millionsten Fahrzeugs legte GAC diesen Weg in nur 29 Jahren zurück und erreichte damit ein beeindruckendes „GAC-Tempo". Hinter diesem Erfolg stehen die Kaufentscheidungen und das Vertrauen von Dutzenden Millionen Kunden, GACs langjähriges Engagement für Qualität und Sicherheit sowie die Entschlossenheit des Unternehmens, die Elektrifizierung und den Wandel hin zu intelligenten Technologien voranzutreiben. Dies spiegelt zugleich den umfassenderen Wandel der chinesischen Automobilindustrie von mengengetriebenem zu wertorientiertem Wachstum wider.

GACs Auslandsgeschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 weiterhin dynamisch: Die Exporte beliefen sich insgesamt auf 121 483 Fahrzeuge und lagen damit 132 % über dem Vorjahreswert. Das Unternehmen ist mittlerweile in mehr als 110 Ländern und Gebieten tätig, verfügt über 746 Vertriebs- und Servicestellen sowie 7 Produktionswerke im Ausland und hat insgesamt mehr als 540 000 Fahrzeuge exportiert. Die Märkte in verschiedenen Regionen verzeichneten ein kräftiges Wachstum: Im asiatisch-pazifischen Raum belegte GAC in Hongkong (China) bei den Verkäufen von Elektro-Pkw den ersten Platz, während das Unternehmen in Thailand beim Marktanteil im Elektrotaxi-Segment an der Spitze liegt; in Amerika erzielten Mexiko und Bolivien herausragende Ergebnisse; mehrere Länder im Nahen Osten sowie in Afrika verzeichneten dreistelliges Wachstum; zudem hat GAC Märkte wie das Vereinigte Königreich und Spanien erschlossen, während im österreichischen Werk in Graz die Serienproduktion angelaufen ist und damit die weltweite Lokalisierung weiter beschleunigt.

Nach 14 Jahren in Folge auf der Fortune-Global-500-Liste wird GAC seinen Kurs im Zuge der qualitativen Weiterentwicklung und globalen Transformation der Branche fortsetzen, seiner unternehmerischen Verantwortung gerecht werden, seinen Verpflichtungen nachkommen sowie gemeinsam mit seinen Kunden weltweit voranschreiten.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.

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