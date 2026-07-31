🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZoomlion Heavy Industry Science and Technology (H) AktievorwärtsNachrichten zu Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (H)
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    Folgeaufträge treiben Zoomlions internationales Wachstum im Bereich Betonmaschinen voran

    Folgeaufträge treiben Zoomlions internationales Wachstum im Bereich Betonmaschinen voran

    CHANGSHA, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") baut seine Präsenz auf den internationalen Märkten für Betonmaschinen weiter aus, wobei Folgeaufträge das wachsende Vertrauen der Kunden in die Maschinen des Unternehmens und dessen Servicekompetenz vor Ort widerspiegeln. Das Unternehmen hat 2026 die Produktlieferungen und die Markterschließung auf wichtigen internationalen Märkten weiter vorangetrieben sowie den Support vor Ort ausgebaut.

    Neben der Einführung neuer Produkte und der Marktentwicklung werden Folgekäufe zunehmend zu einem wichtigen Indikator für das Kundenvertrauen. Bei Baumaschinenkunden werden Kaufentscheidungen nicht nur von den technischen Daten der Maschinen beeinflusst, sondern auch davon, wie sich die Produkte unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Laufe der Zeit bewähren. Zuverlässigkeit, Effizienz beim Pumpen, Anpassungsfähigkeit sowie ein reaktionsschneller Support vor Ort spielen allesamt eine wichtige Rolle dabei, ob aus einem Erstauftrag eine längerfristige Partnerschaft entsteht.

    Der in Panama ansässige Beton-Dienstleister Ital Concretos, S.A. ist ein anschauliches Beispiel dafür. Das 2017 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in La Chorrera im Westen Panamas liefert Transportbeton und unterstützt Wohn-, Gewerbe- sowie Infrastrukturprojekte in der gesamten Region.

    Im September 2025 erwarb Ital Concretos nach Gesprächen und einem Vergleich der Geräte verschiedener Hersteller sein erstes Betonpumpenfahrzeug von Zoomlion, ein 43-Meter-Modell. Der Auftrag kennzeichnete den Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und bot dem Kunden die Möglichkeit, die Maschine unter den örtlichen Baustellenbedingungen zu beurteilen.

    Nach der Auslieferung wurde der Pumpwagen bei einer Vielzahl von Projekten eingesetzt. Den Rückmeldungen des Kunden zufolge erbrachte die Maschine durchgehend eine zuverlässige Förderleistung und passte sich gut an unterschiedliche Projektanforderungen an; im regulären Betrieb wurden keine qualitätsbedingten Probleme gemeldet. Die Leistung in Verbindung mit Zoomlions Service vor Ort bestärkte Ital Concretos darin, die Zusammenarbeit zu vertiefen.

    Im Juni 2026 erteilte Ital Concretos einen Folgeauftrag über ein 62-Meter-Betonpumpenfahrzeug von Zoomlion. Das größere Modell bietet dem Unternehmen eine größere Reichweite und höhere Leistungsfähigkeit, sodass es größere und komplexere Projekte effizienter betreuen kann. Der Wechsel von einem 43-Meter- zu einem 62-Meter-Modell zeigt zudem, wie das durch den ersten Kauf gewonnene Vertrauen zu einer Nachfrage nach Maschinen mit höherer Kapazität führen kann.

    Ital Concretos hat seitdem drei weitere Betonpumpenfahrzeuge von Zoomlion bestellt und damit die Partnerschaft weiter gestärkt sowie seine Zoomlion-Flotte ausgebaut.

    Die Folgeaufträge verdeutlichen, wie wichtig bewährte Zuverlässigkeit, Produktivität und ein reaktionsschneller Service für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sind. Für Zoomlion zeigen die Aufträge aus Panama, wie die Leistung der Maschinen unter realen Einsatzbedingungen, unterstützt durch Servicekompetenz vor Ort, dazu führen kann, dass aus einem ersten Kauf eine dauerhafte Zusammenarbeit entsteht.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/folgeauftrage-treiben-zoomlions-internationales-wachstum-im-bereich-betonmaschinen-voran-302840351.html




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Folgeaufträge treiben Zoomlions internationales Wachstum im Bereich Betonmaschinen voran CHANGSHA, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") baut seine Präsenz auf den internationalen Märkten für Betonmaschinen weiter aus, wobei Folgeaufträge das wachsende Vertrauen der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     