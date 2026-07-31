Folgeaufträge treiben Zoomlions internationales Wachstum im Bereich Betonmaschinen voran

Neben der Einführung neuer Produkte und der Marktentwicklung werden Folgekäufe zunehmend zu einem wichtigen Indikator für das Kundenvertrauen. Bei Baumaschinenkunden werden Kaufentscheidungen nicht nur von den technischen Daten der Maschinen beeinflusst, sondern auch davon, wie sich die Produkte unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Laufe der Zeit bewähren. Zuverlässigkeit, Effizienz beim Pumpen, Anpassungsfähigkeit sowie ein reaktionsschneller Support vor Ort spielen allesamt eine wichtige Rolle dabei, ob aus einem Erstauftrag eine längerfristige Partnerschaft entsteht.

CHANGSHA, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion") baut seine Präsenz auf den internationalen Märkten für Betonmaschinen weiter aus, wobei Folgeaufträge das wachsende Vertrauen der Kunden in die Maschinen des Unternehmens und dessen Servicekompetenz vor Ort widerspiegeln. Das Unternehmen hat 2026 die Produktlieferungen und die Markterschließung auf wichtigen internationalen Märkten weiter vorangetrieben sowie den Support vor Ort ausgebaut.

Der in Panama ansässige Beton-Dienstleister Ital Concretos, S.A. ist ein anschauliches Beispiel dafür. Das 2017 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in La Chorrera im Westen Panamas liefert Transportbeton und unterstützt Wohn-, Gewerbe- sowie Infrastrukturprojekte in der gesamten Region.

Im September 2025 erwarb Ital Concretos nach Gesprächen und einem Vergleich der Geräte verschiedener Hersteller sein erstes Betonpumpenfahrzeug von Zoomlion, ein 43-Meter-Modell. Der Auftrag kennzeichnete den Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und bot dem Kunden die Möglichkeit, die Maschine unter den örtlichen Baustellenbedingungen zu beurteilen.

Nach der Auslieferung wurde der Pumpwagen bei einer Vielzahl von Projekten eingesetzt. Den Rückmeldungen des Kunden zufolge erbrachte die Maschine durchgehend eine zuverlässige Förderleistung und passte sich gut an unterschiedliche Projektanforderungen an; im regulären Betrieb wurden keine qualitätsbedingten Probleme gemeldet. Die Leistung in Verbindung mit Zoomlions Service vor Ort bestärkte Ital Concretos darin, die Zusammenarbeit zu vertiefen.

Im Juni 2026 erteilte Ital Concretos einen Folgeauftrag über ein 62-Meter-Betonpumpenfahrzeug von Zoomlion. Das größere Modell bietet dem Unternehmen eine größere Reichweite und höhere Leistungsfähigkeit, sodass es größere und komplexere Projekte effizienter betreuen kann. Der Wechsel von einem 43-Meter- zu einem 62-Meter-Modell zeigt zudem, wie das durch den ersten Kauf gewonnene Vertrauen zu einer Nachfrage nach Maschinen mit höherer Kapazität führen kann.

Ital Concretos hat seitdem drei weitere Betonpumpenfahrzeuge von Zoomlion bestellt und damit die Partnerschaft weiter gestärkt sowie seine Zoomlion-Flotte ausgebaut.

Die Folgeaufträge verdeutlichen, wie wichtig bewährte Zuverlässigkeit, Produktivität und ein reaktionsschneller Service für den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen sind. Für Zoomlion zeigen die Aufträge aus Panama, wie die Leistung der Maschinen unter realen Einsatzbedingungen, unterstützt durch Servicekompetenz vor Ort, dazu führen kann, dass aus einem ersten Kauf eine dauerhafte Zusammenarbeit entsteht.

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